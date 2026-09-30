El Debate sobre el Estado de la Ciudad de Logroño se celebrará los días 19 y 20 de octubre

Archivo - Imagen de archivo del Debate del año pasado. - JPEG - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Debate sobre el Estado de la Ciudad de Logroño -el último correspondiente a esta Legislatura- se celebrará los días 19 y 20 de octubre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

En la jornada del 19 de octubre, será el alcalde, Conrado Escobar, quien tome la palabra con una intervención sin límite de tiempo.

Al día siguiente, 20 de octubre, será el turno para la intervención de los grupos municipales, a quienes el alcalde podrá, posteriormente, dar la réplica por separado o de forma agrupada.