Declarado un incendio forestal en Valdegutur (La Rioja)

LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de emergencias trabajan a estas horas para sofocar un incendio forestal en Valdegutur (Cervera del Río Alhama, La Rioja) que se ha declarado alrededor de las 14,15 horas de este lunes. No hay que lamentar daños personales.

En estos momentos, a las 16,45 horas de hoy, el fuego sigue activo y ha afectado a pastizal y matorral bajo. De momento, la superficie afectada es de dos hectáreas (aproximadamente).

Trabajan en su extinción un técnico, tres agentes forestales junto con dos unidades de bomberos forestales de Medio Natural y dos conductores.

También hay una Cuadrilla de Acción Rápida contra Incendios Forestales (CARIF) y se trabajan con dos Autobombas Medio Natural. Se ha sumado un helicóptero DGMNP.