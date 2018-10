'Dejando Huella', 'Gente', Divina López, Hotel Gran Vía y Políticas Sociales, Premios Solidarios ONCE La Rioja 2018

Publicado 20/07/2018 12:31:06 CET

LOGROÑO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación 'Dejando Huella', el periódico 'Gente en La Rioja', Divina López, el Hotel Gran Vía y la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia del Gobierno de La Rioja son los ganadores de los Premios Solidarios ONCE La Rioja 2018.

Los Premios Solidarios ONCE La Rioja 2018 se convocan con la finalidad de reconocer a todas aquellas personas físicas de la Comunidad Autónoma, entidades, instituciones, medios de comunicación y empresas, que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia, procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización, autonomía personal y la accesibilidad universal, coincidentes con los valores esenciales de la cultura institucional del grupo social ONCE y la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector.

En la categoría de ONG, entidad organización o institución destacada por su trabajo en pro de la inclusión de personas con discapacidad, el premio es para la asociación 'Dejando Huella', porque es la ilusión y la fuerza de profesionales del mundo canino y social.

Desde hace muchos años vienen trabajando con terapias, cuyos actores principales son las personas y los perros. Con intervenciones en los ámbitos de la salud, la educación y los servicios sociales, que incluyen la participación de animales y cuyo propósito es contribuir a la mejora terapéutica y socio-educativa de las personas.

En la categoría de programa, artículo o proyecto de comunicación, el Premio 'Solidarios' es para el periódico 'Gente en La Rioja', porque siempre ha creído en la importancia del Tercer Sector como motor social, llamado a jugar un papel cada vez más importante en una sociedad en la que los ciudadanos reclaman mayor cuota de participación en las decisiones políticas, económicas y sociales que les afectan, dando un espacio relevante en la publicación a los colectivos y organizaciones que trabajan día a día para visibilizar y mejorar la situación de todos aquellos que más lo necesitan.

El Premio 'Solidarios' a la persona física es para Divina López, voluntaria en la Asociación contra el Cáncer desde 1993, y más tarde nombrada presidenta de la misma. Sus comienzos como presidenta no fueron fáciles, pero Divina, además de otras cualidades, es muy perseverante, y la palabra desistir no está en su vocabulario. A lo largo de los años ha desarrollado una gran labor, alcanzando grandes objetivos.

En la categoría de Empresa, el galardón es para el Hotel Gran Vía, de Logroño, por su destacada afabilidad y el trato en igualdad de condiciones a todas las personas que deciden alojarse en sus instalaciones, para lo que ha desarrollado una gran reforma haciéndolo totalmente accesible. Además de colaborar constantemente con los colectivos más desfavorecidos del Tercer Sector, participando en el patrocinio de muchos de sus actos o cediendo sus instalaciones, por lo que es una referencia para estas entidades.

Finalmente, en la categoría de Administración Pública, se premia a la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia del Gobierno de La Rioja por 'Integra en la escuela', un programa de divulgación y sensibilización que realiza el Gobierno de La Rioja, con el objetivo de formar y concienciar a los escolares sobre la discapacidad.

El trabajo de campo se desarrolla en los centros escolares, y pretende, por medio del juego y de una formación teórico-práctica, desarrollar actitudes positivas encaminadas a conocer y entender la discapacidad, favoreciendo la integración en la sociedad y en especial del alumnado con discapacidad en los centros educativos.

Los premiados recibirán los galardones el próximo día 7 de noviembre, a las 19,00 horas, en la Sala de Cámara del Palacio de Congresos y Auditorium Riojaforum, de Logroño.

El jurado de los Premios Solidarios ONCE La Rioja 2018 ha estado formado por Juan Javier Muñoz Ruiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja; Estefanía Mirpuri Merino, delegada territorial de la ONCE en La Rioja; Ana Peláez Narváez, consejera general de la ONCE; Félix Francisco Iglesias del Valle, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Logroño; Manuela Muro Ramos, presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en La Rioja (CERMI La Rioja); Julio Alfonso Angulo Barragué, vicepresidente de Cruz Roja La Rioja; y Graciela Martínez Ocón, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Prensa de La Rioja.