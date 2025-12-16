Delegación del Gobierno dona 60 libros a bibliotecas riojanas dentro de la celebración de 'España en Libertad. 50 años'

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y el director de la Biblioteca de La RIoja, Josu Rodríguez, en la presentación de los libros donados por Delegación del Gobierno - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, ha hecho entrega este martes a la Biblioteca de La Rioja de los sesenta libros adquiridos con motivo de la celebración 'España en Libertad. 50 años'. Se trata de 34 ejemplares de 'Franco para jóvenes' de Erik Martínez Westley y José Antonio Martínez Soler y 26 ejemplares de la novela gráfica 'El abismo del olvido', del historietista Paco Roca y del periodista Rodrigo Terrasa.

Los libros cedidos por la Delegación del Gobierno en La Rioja se distribuirán entre las bibliotecas municipales de toda la Comunidad así como en los clubes de lecturas. Será la propia Biblioteca de La Rioja la que se encargue de la centralización de los ejemplares para su posterior reparto a las bibliotecas municipales.

Esta iniciativa se encuadra dentro de la celebración 'España en libertad' en colaboración con el Comisionado especial creado para el desarrollo de esta iniciativa y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Arraiz ha explicado que el objetivo de la donación de estos libros es para que especialmente los jóvenes "tengan información veraz sobre lo que ocurrió en España durante los 40 años del franquismo". Sobre los dos ejemplares escogidos, la delegada del Gobierno ha destacado "el éxito que ha tenido por su calidad y rigurosidad".

Ha insistido en que "sabemos o intuimos o creemos que uno de los problemas de ese olvido que existe respecto a la historia de este país, a lo que han sido 40 años de franquismo y lo que ha supuesto superarlos, tiene mucho que ver con no tener información veraz de lo que ocurrió en esos 40 años, por lo que nos ha parecido tremendamente interesante adquirir estos libros para que todo aquel que quiera informarse de forma rigurosa sobre lo que ha ocurrido en este país".

Rodríguez, por su parte, ha agradecido la donación que permitirá a las 24 bibliotecas riojanas contar con estos dos ejemplares, así como se ponen a disposición de los más de 200 clubes de lectura de La Rioja.