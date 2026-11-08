Delegación del Gobierno en La Rioja organiza una jornada sobre pornografía infantil y violencia sexual - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en La Rioja organiza una jornada sobre pornografía adolescencia y violencia sexual.

La ponencia estará a cargo de Pablo Galindo Calvo, doctor en Sociología por la Universidad de Granada, profesor titular de Sociología en la Facultad de Ciencias de la Educación y profesor tutor de la UNED. Además, es cocreador del cortometraje "Manadas Alfa", que se proyectará al concluir su intervención.

La actividad formativa se celebra el viernes, 13 de noviembre, a las 10,30 en el Centro Ibercaja La Rioja. La entrada es gratuita y abierta hasta completar aforo.

El objetivo de esta jornada es sensibilizar y alertar sobre el impacto de la pornografía digital en la normalización de la violencia sexual grupal y la distorsión de la educación afectivo-sexual.

'Manadas Alfa' es un cortometraje dirigido por Concha Alonso Valdivieso, con la colaboración de Pablo Galindo Calvo y Jesús Pertíñez López.

En el mismo se aborda con dureza y alto nivel crítico las consecuencias del consumo por parte de los adolescentes de violencia sexual filmada.

Explora la realidad social, familiar y educativa de grupos de menores que pertenecen a la Generación Alfa -nacidos entre 2010 y 2020-, que organizados como manadas cometen delitos contra la libertad e indemnidad sexual, de manera impune, en un contexto marcado por la falta de empatía hacia mujeres y niñas y la deshumanización y cosificación de estas.