Delegación del Gobierno en La Rioja organiza una jornada sobre pornografía infantil y violencia sexual

Impulsada por la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, será el 13 de noviembre con el experto de la Universidad de Granada, Pablo Galindo

Delegación del Gobierno en La Rioja organiza una jornada sobre pornografía infantil y violencia sexual
Delegación del Gobierno en La Rioja organiza una jornada sobre pornografía infantil y violencia sexual - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 8 noviembre 2026 10:40
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   LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en La Rioja organiza una jornada sobre pornografía adolescencia y violencia sexual.

   La ponencia estará a cargo de Pablo Galindo Calvo, doctor en Sociología por la Universidad de Granada, profesor titular de Sociología en la Facultad de Ciencias de la Educación y profesor tutor de la UNED. Además, es cocreador del cortometraje "Manadas Alfa", que se proyectará al concluir su intervención.

   La actividad formativa se celebra el viernes, 13 de noviembre, a las 10,30 en el Centro Ibercaja La Rioja. La entrada es gratuita y abierta hasta completar aforo.

   El objetivo de esta jornada es sensibilizar y alertar sobre el impacto de la pornografía digital en la normalización de la violencia sexual grupal y la distorsión de la educación afectivo-sexual.

   'Manadas Alfa' es un cortometraje dirigido por Concha Alonso Valdivieso, con la colaboración de Pablo Galindo Calvo y Jesús Pertíñez López.

   En el mismo se aborda con dureza y alto nivel crítico las consecuencias del consumo por parte de los adolescentes de violencia sexual filmada.

   Explora la realidad social, familiar y educativa de grupos de menores que pertenecen a la Generación Alfa -nacidos entre 2010 y 2020-, que organizados como manadas cometen delitos contra la libertad e indemnidad sexual, de manera impune, en un contexto marcado por la falta de empatía hacia mujeres y niñas y la deshumanización y cosificación de estas.

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