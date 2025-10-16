Una delegación de UGT FICA La Rioja se manifiesta este jueves en Madrid contra la elevada siniestralidad laboral

Una delegación de UGT FICA La Rioja se manifiesta hoy en Madrid contra la elevada siniestralidad laboral - FICA-UGT LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una nutrida delegación riojana de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, encabezada por el secretario general, Juan Carlos Alfaro, se encuentra este jueves en Madrid para participar en la manifestación de protesta nacional contra el incremento de la siniestralidad laboral convocada junto a CCOO frente a la sede de la CEOE.

Con estas movilizaciones, FICA UGT advierte de la gravedad de una situación que resulta insostenible por sus cifras alarmantes: en España, un total de 489 personas trabajadoras han muerto por intentar ganarse la vida en los ocho primeros meses del año.

En el caso de La Rioja, de los 5 fallecidos en accidente laboral mortal en este periodo, tres pertenecían a los sectores de la Federación.

En este sentido, recuerdan la responsabilidad de las empresas en una correcta prevención de riesgos laborales, al tiempo que instan a una actualización de la legislación vigente.

Por otro lado, también denuncian la mala actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y la prescripción de altas indebidas.

"No es posible que una persona muera en su puesto de trabajo por intentar ganarse la vida. Estamos ante unas cifras muy graves y muy duras, porque detrás de ellas hay personas, trabajadoras y trabajadores que resultan víctimas de los incumplimientos en prevención", denuncia el secretario general de UGT FICA La Rioja, Juan Carlos Alfaro.

"Es inaceptable para una sociedad como la nuestra. La seguridad en el trabajo no es opcional y acabar con la siniestralidad laboral es un responsabilidad empresarial que no pueden seguir aplazando", concluye.