La delegada del Gobierno recomienda evitar zonas forestales para ver el eclipse y hacerlo "cerca de casa"

Reunión coordinación eclipse en la Delegación del Gobierno - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha recomendado a los ciudadanos evitar zonas forestales para ver el eclipse, dado el riesgo alto de incendios, así como optar por disfrutar de este fenómeno "cerca de casa" para no tener que coger el vehículo.

Ha sido tras la reunión de coordinación en la Delegación del Gobierno con motivo del eclipse solar de este miércoles 12 de agosto. Ha reconocido que "llevamos muchos meses en contacto también con el Gobierno riojano para establecer dispositivos para este día".

Ha apuntado que "está todo perfectamente preparado" y para ello "vamos a contar con 532 efectivos de Guardia Civil, así como 90 agentes de Policía Nacional para el entorno de Logroño, donde sabemos que, desde el Ayuntamiento de Logroño, se han organizado tres eventos".

En cuanto a los ciudadanos "recomendaría que tampoco la gente se dedique a trasladarse a lugares que consideren especiales porque en la propia ciudad de Logroño se va a poder ver mirando hacia el oeste". "Yo pediría que no hagan traslados en vehículo gratuitos cuando van a poder disfrutar del eclipse probablemente muy cerca de casa, pero sobre todo, recomendaría evitar acceder a zonas forestales".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno riojano ya publicó una serie de restricciones, que ha pedido que se tengan en cuenta. De trasladarse a algún lugar, ha reclamado Arraiz que "se haga con tiempo para evitar problemas de retenciones". Finalmente, ha pedido que la gente "compruebe si esas gafas que han adquirido reúnen las condiciones y si no, bueno, pues que no las usen".