Terraza en Bretón de los Herreros con las sillas apiladas - DEMANDA CASCO ANTIGUO

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Demanda Casco Antiguo critica "el incumplimiento sistemático de la nueva ordenanza de terrazas". Un hecho que, según ha señalado la asociación, ha sido "reconocido por la propia Policía Local ante las numerosas llamadas de vecinos denunciando una vez más la permisividad con la hostelería del ocio nocturno". Esto "es la conclusión de lo sucedido el pasado fin de semana después de que la nueva ordenanza de terrazas entrase en vigor el pasado 4 de diciembre, quince días hábiles después de su publicación en el BOR".

Pese a que la nueva normativa establece que en días de víspera de festivos, como los pasados 5, 6 y 7 de diciembre, todo el mobiliario de las terrazas debe estar recogido para la 1,30 de la mañana, ningún establecimiento de hostelería de las calles Bretón de los Herreros "ni de la Plaza del Mercado, donde se concentra el ocio nocturno respetó la legislación".

De hecho, han apuntado que "lo que hicieron es comenzar a recoger a partir de la 1,30 horas, con lo que en muchos casos a las dos de la mañana continuaban apilándose los materiales en un fin de semana, además, absolutamente desaforado y tomado por el turismo de borrachera".

La nueva normativa obliga asimismo a los establecimientos a retirar las sombrillas y calefactores de la vía pública en el momento de cierre de las terrazas (1,30 horas en vísperas de festivo y 24 horas el resto de la semana), pero, "al menos por el momento, la gran mayoría de establecimientos continúa dejándolas apiladas en la vía pública".

Esto, han añadido "sucede también con los toldos de los establecimientos, que dan cobijo a fumadores o la gente que sale fuera de los locales, que, según la nueva ordenanza, deben estar recogidos en el momento de cierre de la terraza supuestamente para proteger al vecindario de los ruidos, pero continúan extendidos hasta el cierre de los locales".

Por ello, nos preguntamos es "por qué esa permisividad policial y municipal con los establecimientos hosteleros, por qué esos apercibimientos, cuando al resto de sectores empresariales y al resto de ciudadanos los avisos son sanciones".

Después de año y medio de vida de Demanda Casco Antiguo, que "viene denunciando sistemáticamente las infracciones que cada día y fin de semana sufren los vecinos, lo que demuestra el pasado fin de semana es que no estamos ante una actuación municipal únicamente negligente".

Las sucesivas denuncias vecinales "no se tramitan o se pierden por el camino por una supuesta descoordinación entre la Policía Local y el resto de unidades del Ayuntamiento de Logroño, cuyos dirigentes políticos están más ocupados en intentar hacer ver que hacen algo -o en repetir que son "los que más han hecho"-, mientras no son capaces ni de exigir el cumplimiento de una nueva ordenanza propia que ya corrigieron sobre la propuesta inicial de los técnicos para beneficiar a la hostelería".

En este sentido, Demanda Casco Antiguo aprovecha para preguntar al Ayuntamiento "cuántas sanciones se han impuesto o se van a tramitar este fin de semana largo por incumplimientos de la normativa de terrazas y veladores". "De los excesos de ocupación de sus propias marcas de veladores, de la música disparatada con las puertas abiertas, del consumo de alcohol en la vía pública, de las despedidas de soltero con megáfonos y altavoces, hechos que se reproducen todos los fines de semana debajo de nuestros domicilios y tampoco están permitidos ya ni hablamos, pero tampoco estaría mal que se pusiera unas cuantas sanciones ejemplares por estos motivos", han concluido.