Las deportistas de élite de Logroño, protagonistas del pisado popular de San Mateo 2025 - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Ayuntamiento ha acogido esta pasada tarde el pisado popular de las fiestas de San Mateo y 68ª Vendimia Riojana. Este año, el acto, que ha contado con la participación del alcalde, Conrado Escobar, otros miembros de la Corporación y los Vendimiadores, ha servido para ensalzar los logros de las deportistas de élite de nuestra ciudad.

El acto del pisado popular, presentado por el periodista Diego Sacristán, ha contado con representantes de los siguientes equipos femeninos logroñeses: DUX Logroño, Bosonit Unibasket Logroño, Grafometal Sporting La Rioja, Ocisa Club Voleibol Logroño y Club Natación Las Norias.

También han participado en el acto las siguientes deportistas: Esther Rodríguez (atletismo), Paula Sáenz y Nerea Olmos (gimnasia rítmica), Alicia Alonso (taekwondo), Rut Aldea (atletismo trail), Eli Amatriain (pádel), Oihane Apellániz (kárate), Seila Espinosa (kickboxing) y Sheyla Gutiérrez (ciclismo).

Posteriormente, ha sido el turno de los Vendimiadores 2025, Judith Duro y David Schubert. Y a continuación han pisado las uvas los niños y niñas representantes de la ciudad, representantes del Consejo de Infancia y de los Voluntarios de Logroño.

Finalmente, todas aquellas personas del público que así lo desearan han podido pisar también las uvas depositadas en los dos tinancos.

El folclore ha sido nuevamente protagonista en este emotivo acto. Así, el Grupo de Danzas de Logroño ha actuado junto a los Gaiteros de Albelda. También los gigantes que representan a Serafín Abeytua y Nieves Sáinz de Aja han estado presentes en el pisado popular.