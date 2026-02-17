Se derrumba el edificio de Quel que tuvo que ser desalojado hace unos días al caer la fachada

Municipio de Quel (La Rioja) - LA RIOJA TURISMO

LOGROÑO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El edificio de Quel, situado en la calle Cobertizo, que sufrió, el pasado 13 de febrero, el derrumbre de la fachada, por el que tuvieron que se desalojadas quince personas, se derrumbó a última hora del lunes, según ha informado SOS Rioja 112.

Varios particulares alertaron del derrumbe del edificio de tres alturas. Desde el Centro Coordinador se movilizan a Bomberos del CEIS, un Técnico de Protección Civil del Gobierno de la Rioja y se notifica a Guardia Civil y al Concejal de urbanismo y arquitecto municipales. Tras la intervención, los recursos desplazados informan que se ha producido el derrumbe del edificio colapsando totalmente.

Se trata del mismo inmueble que el día 13 de este mes sufrió el derrumbe de uno de sus muros. A su vez, ha afectado a la techumbre de un almacén colindante y a la medianera de otro edificio usado como residencia habitual. Se han desalojado en total cinco edificios, cada uno de una vivienda.

De las cinco familias desalojadas, dos han sido ubicadas en el Albergue Municipal, con un total de cinco miembros por parte de una familia y tres por otra. El resto se han realojado con recursos propios.

La zona ha quedado restringida de accesos. Se prevé que está mañana se personen responsables municipales, recursos de CEIS y Guardia Civil para revisión de vivienda colindante, estado y medidas a tomar en el imueble y entorno.