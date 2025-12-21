El derrumbe parcial en una vivienda en Cenicero obliga a desalojar 16 inmuebles y socorrer a una mujer

LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El derrumbe parcial en una vivienda en Cenicero ha obligado a desalojar dieciséis inmuebles de manera preventiva. Además, una mujer que se encontraba en el interior ha tenido que ser socorrida por los propios vecinos y ha resultado herida.

Tal y como ha informado el SOS Rioja, a las 13:50 horas de hoy varios vecinos han alertado al 112 del derrumbe parcial de una vivienda situada en la calle El Olmo nº 12, en el municipio de Cenicero.

Según la información recibida, una mujer se encontraba en el interior del inmueble en el momento del suceso, y ha sido auxiliada por los propios vecinos, que han logrado ayudarla a salir al exterior.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a la Guardia Civil y se ha movilizado a Bomberos del CEIS Rioja, junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

A su llegada al lugar, el sargento de Bomberos ha explicado al SOS Rioja que el colapso ha afectado a un inmueble. Asimismo, se han detectado grietas en las fachadas de varios inmuebles colindantes, por lo que van a proceder a su inspección y al desalojo preventivo de todas aquellas viviendas que puedan suponer un riesgo para la seguridad.

Dada la gravedad de la situación, el técnico de Protección Civil de guardia se desplaza hasta el lugar de la emergencia, junto con el aparejador municipal y otros trabajadores del Ayuntamiento de Cenicero, con el fin de evaluar los daños y coordinar las actuaciones necesarias.

Tras más de cinco horas de intervención, los Bomberos dan por finalizada la emergencia. En total, han sido desalojados dieciséis inmuebles, de los cuales dos presentaban daños en el forjado. Todas las personas afectadas se han reubicado por sus propios medios en domicilios de familiares o amigos.

Únicamente la mujer rescatada por los vecinos ha precisado atención sanitaria. Presentaba contusiones leves y ha sido trasladada en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

Está previsto que durante la jornada de mañana, lunes 22 de diciembre, efectivos del Ayuntamiento de Cenicero, junto con Bomberos del CEIS Rioja y un Técnico de Protección Civil, vuelvan a desplazarse a la zona para realizar una nueva revisión del estado de los inmuebles afectados.