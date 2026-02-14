Desalojadas cuatro viviendas en Quel por el desprendimiento de parte de una fachada en la calle Cobertizo Bajo

Municipio de Quel (La Rioja) - LA RIOJA TURISMO

LOGROÑO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Desalojadas cuatro viviendas, habitadas por quince personas, en Quel por el desprendimiento de parte de una fachada en la calle Cobertizo Bajo, según ha informado el SOS Rioja 112, que también ha indicado que no se han producido daños personales.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha movilizado a Guardia Civil, Bomberos del CEIS, Recurso de Emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo y Ayuntamiento de Quel.

Ante el riesgo para las casas colindantes, es necesario desalojar cuatro viviendas habitadas por quince personas, que se realojan con familiares y en el albergue municpal.