El desarrollo del entorno de Avenida de Burgos avanza con dos nuevos bloques de 45 viviendas y 1.000 m2 de zona verde

Nuevo espacio en el entorno de Avenida de Burgos y Rosa Chacel - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entorno de Avenida de Burgos avanza en su desarrollo urbano, una vez finalizadas las obras de urbanización de la Fase 2 de la U.E. N07.7, "Avenida de Burgos 72-82", mediante las que se han ampliado los espacios públicos con nuevas zonas verdes, además de realizar la mejora del tránsito peatonal con nuevas aceras.

Los concejales del área de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, y Javier Martínez, así como un representante de la empresa constructora, han visitado este viernes las obras de urbanización de Fase 2 de la U.E. N07.7. La primera fase de esta unidad de ejecución se concluyó hace más de quince años.

Según ha destacado López-Araquistáin, "continuamos impulsando el desarrollo de los PERIs en distintas zonas de la ciudad, con el objetivo de regenerar áreas que hace años tenían un uso predominantemente industrial, como en el caso de Avenida Lobete o Avenida de Burgos".

Espacios, ha resaltado, "que ahora nos permiten integrarlas en la ciudad como espacios residenciales, dando respuesta a una de las principales preocupaciones de los logroñeses y logroñesas, como es la vivienda".

Según las palabras del edil, "todo ello forma parte de la regeneración urbana en los diferentes barrios de la ciudad, que están ganando en espacios públicos y dotacionales, así como en calidad de vida, gracias a intervenciones urbanas más verdes y confortables, con cada vez más espacios de encuentro para las vecinas y vecinos".

López-Araquistáin ha subrayado que "en esta misma zona donde nos encontramos, en la calle Rosa Chacel, en otras unidades de ejecución también está muy avanzado y en unos meses se irán viendo nuevas promociones que se van a ir construyendo durante los próximos años".

"Por lo tanto -ha afirmado- estamos ante una transformación muy importante en esta zona de la ciudad, con la que evidentemente va a mejorar la calidad de vida y la habitabilidad de todos los vecinos de esta zona y se va a atraer además a gente joven que vendrá a estas nuevas viviendas que hoy se hacen aquí".

A ello ha sumado además el edil de Urbanismo que "en otras unidades de ejecución que se van a desarrollar próximamente, como hay enfrente, además habrá también vivienda protegida y por lo tanto es una muy buena noticia que todas estas unidades de ejecución se vayan desarrollando".

LA URBANIZACIÓN DE LA ZONA.

Por su parte, el concejal Javier Martínez Mancho ha detallado que "la urbanización de esta área ha supuesto la construcción de 45 viviendas libres en dos nuevos edificios, la pavimentación de 660 m2 en un nuevo tramo de acera de unos 100 m2 lineales en la calle Rosa Chacel, 800 m2 de zona de paseo y 700 m2 de zona asfaltada, además de la mejora de los accesos".

Además, ha añadido Martínez, "ha implicado la creación de una nueva zona verde de 1.025 m2, la plantación de 16 árboles nuevos y 33 metros lineales de arbustos, la colocación de 7 bancos, 3 papeleras, 12 luminarias y una fuente bebedera, así como una nueva instalación para la práctica de calistenia para mayores de 13 años".

De este modo, el concejal ha reseñado que "hemos concluido toda esta zona, que, en su segunda parte, llevaba 15 años sin poderse desarrollar".

Y ha aprovechado para recordar que se trata de "zonas de reconversión industrial -ha citado la propia Avenida de Burgos o Lobete, por ejemplo-, en las que en esta legislatura se han podido avanzar y desatascar muchas de ellas y poco a poco vamos viendo los resultados".

En palabras de Martínez Mancho, además, "colindante a éste, hay otros PERIS que seguramente en los próximos meses puedan ser ordenados, puedan tener el impulso de sus promotores particulares y el apoyo y la motivación del Ayuntamiento en cuanto a que su desarrollo".

De este modo, ha podido augurar que "en próximas semanas seguramente visitaremos urbanizaciones de un tamaño un poco más amplio también en Avenida de Burgos", con "sectores que están muy próximos a ser recepcionados por el Ayuntamiento toda su urbanización y con volúmenes de viviendas que superan las 200 viviendas".

"Es una buena noticia para Logroño cada vez que haya un nuevo espacio verde, un nuevo espacio público cedido a la ciudad y con calidad de urbanización. Mejoraremos los barrios que están algo desconectados del centro, como Yagüe o Varea, y se mejorará toda la interconexión de la ciudad, incluidos espacios verdes como el Parque de San Miguel, que poco a poco irán conectándose a Logroño y avanzando en estas reconversiones industriales", ha concluido.