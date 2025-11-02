Desciende la incidencia y prevalencia de la enfermedad renal crónica en La Rioja

LOGROÑO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) avanzada en Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS) en La Rioja se sitúo en 2024 en 132,6 personas por millón de población (pmp), una cifra inferior a la media nacional (150,1 pmp) y también por debajo a la registrada en la región en 2023 (142,7 pmp). Estos datos se han presentado en el 55º Congreso de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) celebrado hace unos días.

Por su parte, la prevalencia (número total de casos) de pacientes con ERC en TRS en La Rioja alcanzó los 1.264,7 pmp, una cifra también inferior a la media nacional (1.407 pmp) y ligeramente inferior a la registrada en la comunidad en 2023 (1.231,8 pmp).

La Rioja se sitúa como la quinta comunidad española con menor prevalencia de pacientes con ERC en TRS, por detrás de Melilla, Ceuta, Baleares y Madrid.

A nivel nacional, la incidencia o número de pacientes con ERC avanzada que comienzan TRS se situó en 150,1 pmp, ligeramente inferior a la del año anterior (153,7 pmp), con un total de 7.300 personas que iniciaron TRS con diálisis o trasplante en 2024.

Por su parte, la prevalencia o número total de pacientes con ERC avanzada en TRS se situó en 1.407 pmp, lo que significa que, en cifras globales, creció en más de 800 personas, alcanzando ya a 68.403 pacientes que precisan de diálisis (43%) o de un trasplante renal (57%) en nuestro país.

Destaca el liderazgo de España en trasplante renal, que en 2024 alcanzó un récord histórico de procedimientos con 4.049 procedimientos realizados, según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), con un crecimiento del 9,7% respecto a 2023.

Estos datos provisionales pertenecen al Registro Español de Diálisis y Trasplante (REDYT), que es fruto de la colaboración de la ONT, la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), la Sociedad Española de Trasplante (SET) y los registros autonómicos de pacientes renales.