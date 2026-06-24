Desconvocada la huelga del calzado tras alcanzar un preacuerdo que refleja una subida salarial del 12% entre 2026 y 2029

Archivo - Fábrica de calzado - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La huelga del sector del calzado ha quedado desconvocada este miércoles tras la última reunión celebrada en el SIMA en el que sindicatos y patronal del sector han logrado un preacuerdo importante que debe ser ratificado en asamblea (previsiblemente el próximo lunes) y en el que se registran buena parte de los objetivos planteados por la parte social.

El preacuerdo recoge una vigencia de 4 años (2026, 2027, 2028 y 2029) buscando ofrecer estabilidad al sector; en este periodo, las organizaciones sindicales han logrado comprometer una subida salarial global del 12%, que se irá produciendo a razón del 4% en 2026, el 3% en 2027 y el 2,5% para 2028 y otra subida similar para el año 2029, según recoge UGT en una nota de prensa.

Además, el preacuerdo recoge una cláusula de revisión salarial sobre el IPC real con un tope del 1,5% en 2026 y un 2% para cada uno de los años, en caso de que se produzca una desviación de los precios.

En cuanto a la jornada laboral, el acuerdo consigue una reducción de 4 horas en 2027, 2028 y 2029, lo que califican de "primer avance importante" para seguir en la senda de la disminución progresiva de jornada laboral.

El preacuerdo también busca reducir la inestabilidad de las plantillas con la introducción de la figura del fijo con hora complementaria a cambio de la eliminación del fijo discontinuo a tiempo parcial.

En cuanto al plus de hora prima (que afecta prácticamente en exclusiva a La Rioja) las partes abren ahora una comisión negociadora hasta final de año, y en caso de no se produzca acuerdo, se trasladará a un arbitraje en el SIMA.

"UN PRIMER PASO"

UGT FICA es consciente de que han quedado cuestiones por negociar pero valora este acuerdo puesto que supone "un primer paso hacia un convenio más industrial que debe dar paz social en estos cuatro años a un sector que ha de ser más competitivo para que los siguientes convenios sigan esta estela y vayamos avanzando en las condiciones laborales de las personas trabajadoras, con nuevas mejoras salariales y de conciliación laboral".