Desplegada una campaña de refuerzo de limpieza con recursos hidrolimpiadores en el barrio de La Estrella

LOGROÑO 19 Ago. (EUROPA PRESS) - Equipos de la UTE Logroño Limpio desarrollan entre hoy y mañana una campaña de refuerzo de la limpieza ordinaria en el barrio de La Estrella. El objetivo de esta acción es aportar, a los recursos habituales con los que se atiende el servicio en esta zona, nueva maquinaria que permite la realización de diversas labores de hidrolimpieza a presión y decapado con agua caliente y fría.

Para la realización de estas labores de refuerzo, Logroño Limpio está movilizando como elementos singulares la acción de una camioneta con equipo de hidropresión de agua fría y de otra camioneta con equipo decapador de agua caliente. Con ambos recursos, se van a poder acometer diversas labores que no se pueden incluir en la actividad diaria del servicio de limpieza.

El equipo desarrollará trabajos de hidrolimpieza de suelos bajo papeleras y en pies de farolas, de mobiliario urbano y suelo bajo los mismos, de parques infantiles o de manchas en las aceras.

Además, y con localizaciones específicas, se realizará hidrolimpieza de la zona peatonal entre las calles Cerezos y Manantiales y en el conocido como Patio de las Monjitas.

Esta campaña de refuerzo incluirá también trabajos de decapado, que se centrarán especialmente en la calle Piqueras, en el tramo entre las calles Valderuga y Alameda, y en la calle Alameda, en el tramo entre las calles Piqueras y Manantiales.

La acción que se está desarrollando entre hoy y mañana en el La Estrella se enmarca en las campañas de refuerzo de la limpieza ordinaria en barrios, con las que se complementa las labores de limpieza que realiza Logroño Limpio a diario en la totalidad de la ciudad.