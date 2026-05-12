Destinados 329.449 euros para los servicios de atención temprana que reciben 88 niños y niñas de 0 a 6 años

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LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto para contratar los servicios de intervención de atención temprana que se prestan en los centros y servicios de desarrollo infantil y atención temprana de Logroño y Alfaro. Este contrato permitirá asegurar la continuidad de la atención especializada dirigida a 88 menores de 0 a 6 años de ambas localidades con necesidades en su desarrollo, así como a sus familias.

En total están previstas 6.750 sesiones: 4.500 en Logroño y 2.250 en Alfaro.

La protección de la infancia y el apoyo a las familias son prioridades esenciales de la acción pública del Gobierno de La Rioja. En este sentido, la atención temprana es un recurso fundamental para detectar y abordar de forma precoz dificultades en el desarrollo infantil, acompañar a las familias y favorecer el desarrollo integral de los menores.

Por ello, el Ejecutivo continúa asegurando la continuidad de estos servicios que se prestan mediante intervenciones individualizadas con el menor, su familia y su entorno, y se coordinan con los sistemas educativo, sanitario y social para garantizar una respuesta integral.

Así, los equipos multidisciplinares -fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, psicólogos especializados en población infantil- realizan una labor fundamental para evitar la aparición de dificultades posteriores.

POSIBILIDAD DE PRÓRROGA

El contrato tiene un importe total de 329.449,14 euros y una duración de un año, con inicio previsto el 1 de julio de 2026. Se prevé la posibilidad de prórroga hasta un máximo de tres anualidades, lo que permitirá mantener la estabilidad del servicio y planificar la intervención a medio plazo.

El precio por sesión se fija en 46,84 euros (IVA excluido). Las sesiones se desarrollan de forma presencial -individual, grupal o en el entorno del menor- y excepcionalmente en modalidad telemática. La intervención se orienta tanto al menor como a su entorno familiar y social, y se coordina con otros recursos de atención para asegurar un enfoque global.