'Desvelando El Patrimonio' Muestra 47 Obras Que Forman Parte Del Patrimonio Artístico Del Ayuntamiento De Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, junto al comisario de la muestra, Carlos Rosales, y el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, han presentado esta mañana la exposición 'Desvelando el patrimonio. Un recorrido por la Colección de Arte del Ayuntamiento de Logroño'. La exposición, que se puede visitar hasta el 22 de febrero, está formada por 47 obras que forman parte del patrimonio artístico que el Consistorio ha ido atesorando a lo largo de los años y es la primera vez que se muestran al público.

Entre los autores se encuentran varios Medalla de Oro de La Rioja y Galardón de las Artes, entre ellos: Blanco Lac (Medalla de Oro de La Rioja 1991), Jesús Infante (Galardón de las Artes de La Rioja), Manuel Sainz, José Carlos Balanza, Carlos Corres, Carlos López Garrido, Jesús Infante, Félix Reyes (Galardón de las Artes Riojanas), Jesús Lozano (Medalla de Oro de La Rioja), Daniel González (Medalla de La Rioja 1993), Luis Xubero (Galardón de las Bellas Artes Riojanas), Octavio Colis, José Antonio Olarte y Julián Gil (Galardón de las Artes Riojanas) y Jesús López Araquistain.

También se muestran obras de los autores que formaron parte de la Bienal de Cultural Rioja, como Felicidad Moreno (2007-Premio Nacional de Arte Gráfico), Nati Bermejo, Tito Inchaurralde, Sergi Aguilar, Carlos Rosales, Manuel Rufo, Elena Blasco y Rosa Braun. Hay artistas nacionales como Marceliano Santa María, Iranzu Urra, Jordi Teixidor (Premio Nacional de las Artes Plásticas), Josep Ginovart (Premio Nacional de las Artes Plásticas), Jorge Galindo (Premio Nacional de las Artes Plásticas), Álvaro Delgado. Y también ilustradores como Jorge Arranz, Rubén Bergasa, Pedro J. Espinosa, Frías-Amilburu y José Antonio Troya.

Se trata de la primera de las tres exposiciones que sobre el patrimonio del Ayuntamiento se van a realizar en los próximos años bajo el título 'Desvelando el patrimonio'. La primera de ellas, que es la que se presenta hoy, está muy vinculada al edificio, diseñado por Rafael Moneo e inaugurado en el año 1980.

Es un hito para la colección de arte municipal, ya que desde su existencia el patrimonio artístico municipal ha ido creciendo gracias a los diferentes planes de compra, donaciones, concursos o proyectos que los funcionarios y representantes municipales han puesto en marcha.

"Con esta muestra queremos prestar atención a las obras de arte, mayoritariamente contemporáneo, que atesora el Ayuntamiento de Logroño en sus distintas dependencias. Estas obras, por derecho propio, han establecido un diálogo continuado con la arquitectura del edificio, pero, también a diario, con las personas que aquí trabajan", ha señalado la concejala.

Esta exposición permitirá que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer este patrimonio debido a la dificultad que implicaría el acceso a los espacios de trabajo en los que se emplazan la mayoría de las obras. Por este motivo y por vez primera, se saca a la luz esta selección para acercarla también a sociedad, brindándoles la ocasión de descubrir y disfrutar esta colección.

El Ayuntamiento lleva cuarenta y cinco años custodiándola, un patrimonio ciudadano que se expone por primera vez, "queremos generar un sentimiento de propiedad en la ciudadanía porque creemos que velar y desvelar este legado artístico contribuye también a construir la historia de una ciudad a la que pertenecemos".

ARCHIVO "DE LUJO"

Por su parte, Rosales ha señalado que "ha sido un lujo el poder acceder a un archivo, a un inventario de un montón de obras que el Ayuntamiento, lógicamente, ha ido atesorando desde que es Ayuntamiento de Logroño". Propiedades "a base de cesiones, de donaciones, de concursos, de compras, hasta alcanzar las 450 obras".

Trabajos que "están repartidos por distintas dependencias, por pasillos, a veces en almacenes, y establecen siempre un diálogo con el edificio, con el Ayuntamiento de Logroño". A partir de ahí, "vimos que las obras están siempre a la vista de los trabajadores del ayuntamiento, a la vista de los visitantes, pero no del público". "Entonces, hemos cogido una pequeña muestra. Esta exposición, que son 47 obras, representa el 10% del patrimonio que tiene el ayuntamiento", ha añadido.

Se trata de "obra toda contemporánea que ha coincidido con esa evolución del ayuntamiento, con ese crecimiento del patrimonio, siendo obras que se han ido sumando a esa colección desde 1980", a lo que ha unido que hay piezas más antiguas como es un hipocausto del yacimiento de Vareia".

Rosales ha señalado que "dentro de la cantidad de artistas son 37, de las que 5 son mujeres, que representan solo el 13 por ciento".

En este punto, ha indicado que se trata de una colección "que es muy diversa, porque los orígenes de las obras son muy diversas", donde "no hay un patrón, no hay una intencionalidad de crear una colección, pero inevitablemente el Ayuntamiento tiene una historia, tiene muchos años y se van sumando obras, ya digo, con compras, con encargos, con concursos".

Fuentes, por su parte, ha señalado que "se exponen esas pequeñas joyas que atesora el Ayuntamiento de Logroño, y que son de los ciudadanos", por lo que "queremos mostrarlas en un ciclo, siendo esta la primera; y a partir de ahí, cada año habrá otras sucesivas".

ACTIVIDADES PARALELAS

Se han organizado actividades paralelas como una visita guiada por parte del comisario de la muestra el día 17 de enero a las 18,00 horas. Y visitas al Salón de Retratos del Ayuntamiento de Logroño los días 31 de enero y 7 de febrero a las 18,00 horas.