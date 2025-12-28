'Desvelando El Patrimonio' Muestra 47 Obras Que Forman Parte Del Patrimonio Artístico Del Ayuntamiento De Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Desvelando el patrimonio. Un recorrido por la Colección de Arte del Ayuntamiento de Logroño' se puede visitar hasta el 22 de febrero en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño. Está formada por 47 obras que forman parte del patrimonio artístico que el Consistorio ha ido atesorando a lo largo de los años y es la primera vez que se muestran al público.

Entre los autores se encuentran varios Medalla de Oro de La Rioja y Galardón de las Artes, entre ellos: Blanco Lac (Medalla de Oro de La Rioja 1991), Jesús Infante (Galardón de las Artes de La Rioja), Manuel Sainz, José Carlos Balanza, Carlos Corres, Carlos López Garrido, Jesús Infante, Félix Reyes (Galardón de las Artes Riojanas), Jesús Lozano (Medalla de Oro de La Rioja), Daniel González (Medalla de La Rioja 1993), Luis Xubero (Galardón de las Bellas Artes Riojanas), Octavio Colis, José Antonio Olarte y Julián Gil (Galardón de las Artes Riojanas) y Jesús López Araquistain.

También se muestran obras de los autores que formaron parte de la Bienal de Cultural Rioja, como Felicidad Moreno (2007-Premio Nacional de Arte Gráfico), Nati Bermejo, Tito Inchaurralde, Sergi Aguilar, Carlos Rosales, Manuel Rufo, Elena Blasco y Rosa Braun. Hay artistas nacionales como Marceliano Santa María, Iranzu Urra, Jordi Teixidor (Premio Nacional de las Artes Plásticas), Josep Ginovart (Premio Nacional de las Artes Plásticas), Jorge Galindo (Premio Nacional de las Artes Plásticas), Álvaro Delgado. Y también ilustradores como Jorge Arranz, Rubén Bergasa, Pedro J. Espinosa, Frías-Amilburu y José Antonio Troya.

Se trata de la primera de las tres exposiciones que sobre el patrimonio del Ayuntamiento se van a realizar en los próximos años bajo el título 'Desvelando el patrimonio'.

Es un hito para la colección de arte municipal, ya que desde su existencia el patrimonio artístico municipal ha ido creciendo gracias a los diferentes planes de compra, donaciones, concursos o proyectos que los funcionarios y representantes municipales han puesto en marcha.

Esta exposición permitirá que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer este patrimonio debido a la dificultad que implicaría el acceso a los espacios de trabajo en los que se emplazan la mayoría de las obras. Por este motivo y por vez primera, se saca a la luz esta selección para acercarla también a sociedad, brindándoles la ocasión de descubrir y disfrutar esta colección.

Se han organizado actividades paralelas como una visita guiada por parte del comisario de la muestra el día 17 de enero a las 18,00 horas. Y visitas al Salón de Retratos del Ayuntamiento de Logroño los días 31 de enero y 7 de febrero a las 18,00 horas.