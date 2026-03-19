Detenidas cuatro personas en Logroño por robar en una joyería durante meses por valor de 300.000 euros

Joyas sustraidas - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la detención de cuatro personas en Logroño acusadas de robar, durante meses, en una joyería de Logroño hasta llegar a sustraer joyas por valor de 300.000 euros.

Tal y como ha informado la Jefatura Superior de la Policía, los cuatro detenidos están acusados de participar en la sustracción de forma continuada de joyas "aprovechándose de la confianza que tenían con la propietaria de la joyería".

Se trata de una amiga íntima de la propietaria que tenía permiso para acceder libremente a las zonas privadas del local, lo que le facilitaba apoderarse de las joyas, que se unió a un empleado del taller de la joyería, que realizaba funciones que le permitían manejar joyas y metales preciosos.

Según la investigación, ambos se apropiaron de joyas durante meses y, para venderlas, contaron con dos personas más. En primer lugar, la hermana de la amiga que, presuntamente a cambio de un beneficio económico, le acompañaba a vender lo robado.

En segundo lugar, la mujer del empleado del taller, que acompañaba a su marido para vender las joyas que había robado. En ambos casos las vendían por separado y en nombre propio.

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN: CONFESIÓN DE UNA DETENIDA

Tal y como ha relatado la Policía Nacional, el inicio de la investigación se remonta al 22 de enero de este año, cuando la amiga de la dueña de la joyería fue a la Jefatura Superior de Policía para confesar ser la autora del hurto de joyas.

Ese día, se atribuyó la sustracción de una pulsera valorada en 5.000 euros que, según dijo, había devuelto unos días después porque, cuando la propietaria se dio cuenta de que le faltaba, la volvió a colocar en la joyería para que la encontrara.

La propietaria, además de darse cuenta, comprobó que le había robado más, y el reclamó que se lo devolviera o la denunciaría. Por ello, procedió a devolverle joyas por valor de 11.300 euros y acudió a confesar los hechos.

Tras esta declaración, se inició una "exhaustiva investigación" por el grupo UDEV de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja para el total esclarecimiento.

Así, se procedió a recopilar toda la información disponible de fuentes propias y, también, la facilitada por la propietaria de la joyería, "analizando pormenorizadamente la trazabilidad de las joyas, piedras y metales preciosos que formaron parte del inventario del establecimiento".

De este modo se supo que no sólo la amiga le habría sustraído joyas sino que, también, el empleado del taller de la propia joyería, presuntamente, le habría sustraído piezas de diferente valor, incluso llegando a trocear alguna joya de oro para su venta por piezas para eludir la trazabilidad de las joyas.

HASTA 300.000 EUROS

Los hechos investigados concluyen que tanto la amiga, en compañía de su hermana, como el empleado del taller, acompañado de su mujer, habían vendido las joyas y metales sustraídos.

Tanto la amiga como el empleado, como quienes les acompañaban en las ventas, lo hacían vendiendo las joyas por separado para evitar superar la cantidad de mil euros en cada operación y, así, obtener los pagos en efectivo y no dejar rastro del dinero recibido.

De la propia investigación se desprende que la amiga habría usado, también, los servicios del empleado del taller para trocear joyas sustraídas, además de ayudarle a guardar dinero con el fin de eludir la investigación policial.

El grupo de investigación de la Policía Nacional aportó indicios de que las sustracciones de las joyas por ambos alcanzan, al menos, los 75.000 euros aproximadamente.

No obstante, en fases posteriores de la investigación se determinó que esta cifra era mayor. Así, la conclusión de la investigación dio lugar al registro en dos domicilios, y una caja de seguridad de una entidad bancaria, con los que se incautaron joyas y metales preciosos por un valor aproximado de unos 300.000 euros.