Detenido un delincuente "multirreincidente" tras un repunte de robos en zonas rurales de Albelda de Iregua

Algunos de los objetos robados - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han detenido a un varón de 55 años, de nacionalidad española y residente en Albelda de Iregua, "reincidente y viejo conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" tras un repunte de robos rurales en Albelda de Iregua.

Tal y como ha informado el Instituto Armado, el detenido está acusado de ser el presunto autor de dos delitos de robo con fuerza y otro en grado de tentativa, cometidos en el término municipal de Albelda de Iregua.

Ha relatado que su trayectoria delictiva se caracteriza por su continuidad en el tiempo y la diversidad de los ilícitos cometidos. Así, ha dicho, ha actuado sobre él en 45 ocasiones, y le constan quince actuaciones en materia penal.

Principalmente por robos con fuerza, hurtos, quebrantamientos de condena, delitos de malos tratos en el ámbito familiar, maltrato animal y abandono de animales domésticos.

A este "amplio" historial se suman treinta infracciones administrativas, tramitadas al amparo de diferentes normativas, entre ellas la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad Vial.

También, la Ley 7/2003, de Bienestar y Protección Animal, lo que evidencia una conducta persistente de desprecio hacia el cumplimiento de la legalidad vigente.

La detención se enmarca, ha explicado este cuerpo, en las actuaciones permanentes que desarrolla la Guardia Civil para combatir la reincidencia delictiva y proteger a la ciudadanía frente a individuos que generan alarma social y deterioran la convivencia.

Durante el transcurso de estas actuaciones, se tuvo conocimiento de un incremento de robos en el término municipal de Albelda de Iregua, concretamente en el Camino La Mora Blanca, Camino El Trujal, Calleja del Juncal, Camino de La Plana y Calleja del Aguilando.

En estos hechos, autor o autores desconocidos accedían, mediante el uso de la fuerza, al interior de casas de campo, casetas de aperos e instalaciones agrícolas.

Su objetivo principal era sustraer herramientas y otros efectos de fácil salida y rápida comercialización en el mercado ilícito, generando esta situación un clima de preocupación y temor entre los residentes y propietarios de la zona.

Los datos recabados por agentes del Grupo de Investigación de Logroño, junto con las unidades de Seguridad Ciudadana, permitieron centrar la actuación en un varón como presunto responsable de los hechos.

El avance de la investigación, sumado a la coincidencia de patrones delictivos y a diversos indicios recogidos en las zonas afectadas, reforzó la línea de actuación y permitió su localización e interceptación cuando viajaba en un turismo.

En el interior del vehículo se encontraron una barra, guantes y un pasamontaña, presuntamente utilizados para cometer los robos.

Tras su detención, accedió voluntariamente al registro de una finca de su propiedad.

En su interior, los agentes recuperaron diversos efectos sustraídos, entre ellos: una motobomba, una desbrozadora, una batería, una motosierra, una tijera de podar, un caldero de cobre decorativo y una garrafa de combustible.

Una vez finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha indicado que se pone fin al repunte de robos registrado en la zona, devolviendo la tranquilidad a vecinos y propietarios.