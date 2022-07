Detenido por estafa al pedir dinero adelantado para la compra de una cámara de segunda mano

LOGROÑO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, pertenecientes a la Policía Nacional en La Rioja, han identificado a un varón, de 32 años y vecino de Gava (Barcelona) como presunto autor de un Delito de Estafa al pedir dinero adelantado para la compra de una cámara de segunda mano en concepto de gasto de envío.

Tal y como ha relatado la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, al presunto autor le constan, por Mozos de Escuadra, cuatro reseñas por Delitos contra el Patrimonio y posee en vigor una búsqueda y citación por un Juzgado de Badalona.

Los hechos ocurrieron a finales del mes de marzo, cuando la víctima se personó en la Jefatura Superior relatando que tenía, en una página de compra-venta de artículos de segunda mano, un anuncio en el que vendía una cámara fotográfica por valor de ochocientos euros.

En un momento dado, contactó con la víctima un supuesto comprador que, a través del teléfono, le dijo estar interesado en la compra de la cámara y afirmándole que, por "cuestiones de transporte", el vendedor le tenía que hacer una transferencia de trescientos euros y él, a cambio, le haría una transferencia aumentando el valor de la compra en esta misma cantidad.

Para lograrlo, el supuesto comprador le mandó un 'pantallazo' de una transferencia de 1.100 euros. Algo ante lo que el vendedor le hizo la transferencia por el importe del concepto de transporte: trescientos euros.

Después, comprobó que la transferencia no se había realizado y, al intentar ponerse en contacto de nuevo con el presunto comprador, éste le solicitó seiscientos euros, asegurando que se había producido un error y que, después, se lo reintegraría.

En ese momento, la víctima sospechó que se podía tratar de una estafa, por lo que acudió a la Jefatura Superior a interponer la denuncia correspondiente.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) inició la investigación comprobando efectivamente, que se trataba de una estafa efectuada en todo el país a través de anuncios de segunda mano y estafando a los vendedores pidiéndoles un dinero por adelantado.

Para generar confianza en los vendedores, el autor de la estafa se identifica con una documentación que pertenece a otra persona, suplantado fraudulentamente su identidad.

Se trata de una actuación que ya se ha detectado en las localidades de Malaga, Lugo y Lorca, en la que la cantidad estafada es de la misma cuantía, por el mismo concepto, 'gastos de envio'.

RECOMENDACIONES

Ante este tipo de estafas, la Policía alerta que es muy fácil publicar anuncios fraudulentos en webs de segunda mano y redes sociales simulando la venta de cualquier artículo para, una vez cobrado la cantidad acordada por su venta, no proceder al envío del artículo en venta.

Por ello, se aconseja a los particulares que realicen una serie de comprobaciones sencillas, previa al pago de dichas compras:

Suelen emplear argucias de todo tipo que hagan atractiva la venta: precios más bajos, necesidad de venderlo por estar sin empleo, fotos atractivas en el anuncio, posibles (y falsas) valoraciones del usuario. No existen chollos en Internet.

Explica a los ciudadanos cómo hacen creer que la venta está revestida de legalidades. Para ello, simulan contratos de compraventa que no tienen valor; conversaciones amenas para ganarse tu confianza, pantallazos falsos de la supuesta venta; envío de documentación identificativa que se corresponde con la enviada por otras víctimas. Al final, una compra entre particulares se basa en la confianza entre las dos partes, cualquier formalidad por el vendedor carece de valor porque puede ser falsa.

Recomienda no remitir nunca documentación personal a un particular, bajo ningún pretexto. La van a emplear para enviarla a otras víctimas simulando ser tú y es posible que después acabes siendo denunciando o que con ella se den de alta fraudulentamente en otros servicios.

Explica que emplean servicios como Whatsapp para engatusar a las víctimas y ganarse su confianza. Se recomienda gestionar la compra por teléfono y preguntarles características concretas sobre el artículo para ver qué responden.

"No pagues nada por adelantado. Es preferible comprar artículos que puedas revisar en persona y hacer el pago también en persona o emplear medios de pago que puedan retener tu pago hasta que hayas recibido el objeto de la venta", advierte.

Añade: "Las plataformas de segunda mano no se responsabilizan de estas estafas, no comprueban su legalidad ni retiran anuncios fraudulentos por lo que es posible que tu estafador siga actuando o el anuncio activo. Tampoco pierdas el tiempo con ellos, no te van a volver a responder".