Estado del vehículo tras sufrir un accidente - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han llevado a cabo la detención de un joven en Logroño, por conducir sin carnet y por darse a la fuga a gran velocidad, haciendo caso omiso a las reiteradas órdenes de los agentes.

Debido a la gran cilindrada del vehículo y a la velocidad que había alcanzado en la en una vía urbana, finalmente acabó perdiendo el control del turismo en una rotonda, chocando de frente contra una valla.Tras el correspondiente test de alcohol y drogas, también se pudo comprobar que conducía bajo los efectos de estas sustancias.

Los hechos tuvieron lugar cerca de la una de la madrugada del pasado martes, cuando una patrulla uniformada de Policía Nacional, se encontraba realizando labores propias de su cargo en el centro de la ciudad y observaron cómo un turismo de marca BMW y de gran cilindrada estaba realizando parones y acelerones de manera brusca, por lo que los agentes se pusieron detrás de este y realizaron señales para que detuviera su marcha.

El citado vehículo en vez de hacer caso a las órdenes de los agentes y detener su marcha, tal y como se le indicó en reiteradas ocasiones, decidió emprender su huida a gran velocidad.

Aceleró el coche y, superando con creces la velocidad permitida, sin respetar las señales de los semáforos, ni las señales de circulación, y poniendo en grave riesgo la seguridad de los demás vehículos y peatones, emprendió su huida varios metros.

Los agentes actuantes consiguieron alcanzar el vehículo que estaba circulando a gran velocidad y lograron colocarse cerca de él, volviendo a darle órdenes claras de que detuviera su marcha, mientras hacían uso de acústicos y luminosos, y de la megafonía del vehículo policial.

Mientras este no cumplía las órdenes y aceleraba fuertemente,llegó a perder el control del turismo e impactó contra una valla en la rotonda que confluye con Avenida Madrid.

Debido a la gravedad del accidente, los agentes procedieron a llamar de inmediato a un indicativo sanitario para poder atender a las víctimas e iniciaron las primeras maniobras de auxilio para poder sacar al conductor y a los otros dos acompañantes que iban en el interior del vehículo.

Una vez que todos los ocupantes fueron puestos a salvo, al conductor del vehículo se le informó de que estaba detenido por su presunta participación en un delito de resistencia y desobediencia grave, ycontra la seguridad del tráfico, motivado por la conducción temeraria y por carecer del permiso reglamentario.

Asimismo, se le informó de las correspondientes sanciones administrativas, por circular bajo el consumo de alcohol y drogas, y sin la Inspección Técnica del Vehículo (ITV).

Tras un registro del vehículo, se pudieron localizar 20 gramos de marihuana, por lo que también fue propuesto para sanción administrativa por la Ley Orgánica 4/2015 en su artículo 36.16.

Posteriormente fue trasladado al CARPA para recibir una valoración y posible asistencia médica por el accidente sufrido.

El joven posee 4 detenciones previas, una de ellas, por hechos similares a los actuales.