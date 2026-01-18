La DGT desarrolla esta semana una campaña especial de vigilancia y control del transporte escolar en La Rioja

Archivo - Transporte escolar - DGT - Archivo

LOGROÑO 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Del 19 al 23 de enero de 2026, la Dirección General de Tráfico llevará a cabo una Campaña de vigilancia y control del transporte escolar en La Rioja, en la que se intensificarán las inspecciones sobre los vehículos destinados a este fin.

El objetivo de la campaña es comprobar que este tipo de vehículos cumplen con la normativa establecida para el transporte escolar y de menores, concienciar sobre los riesgos del incumplimiento de dicha normativa y conseguir que este tipo de transporte sea más seguro y eficiente.

Durante el desarrollo de la campaña, las inspecciones las efectuarán agentes de la Guardia Civil, con la participación de Policía Local en vías de su competencia.

Los agentes intensificarán las inspecciones sobre los vehículos destinados al transporte escolar, comprobando que las autorizaciones y documentos que deben tener dichos vehículos sean los correctos para la prestación del servicio.

Asimismo, los agentes verificarán que las condiciones técnicas y elementos de seguridad del vehículo son los que exige la normativa, así como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor, como son el permiso de conducción o los tiempos de conducción y descanso.

El 90 por ciento de los siniestros de tráfico con niños que se producen en relación con el transporte escolar al colegio tienen lugar en el momento de subir o bajar del vehículo, o justo en los instantes inmediatos y, en muchos casos, se trata de atropellos causados por una distracción. Una gran parte de esos siniestros con lesiones graves están relacionados con la ausencia del uso adecuado de los cinturones de seguridad.

CAMPAÑA DE NOVIEMBRE DE 2025

La pasada campaña, desarrollada del 10 al 14 de noviembre de 2025, concluyó con 72 vehículos controlados, de los cuales 29 resultaron sancionados (40,27 por ciento). En total, las infracciones interpuestas ascendieron a 53.