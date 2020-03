DGT llevará a cabo esta semana una campaña de vigilancia y control del uso del Cinturón de Seguridad y de los SRI

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico desarrollará entre los días 9 y 15 de marzo una nueva campaña especial sobre Cinturón de Seguridad y Sistemas de Retención Infantil (SRI).

El uso de sistemas de retención homologados, cinturón de seguridad y SRI, se ha venido demostrando como el sistema de seguridad vial más sencillo y rentable en todo tipo de vías y trayectos, además de ser imprescindibles para que el airbag pueda ser totalmente eficaz. Aunque se ha incrementado el uso del cinturón de seguridad, existen todavía graves lagunas.

El objetivo es concienciar sobre la importancia de la utilización del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, a la hora de prevenir lesiones ocasionadas cuando se sufre un accidente o incidente de circulación o reducir la gravedad de las mismas. Reduce la posibilidad de muerte en casi un 50% en caso de accidente.

El cinturón de seguridad es un seguro de vida. No hay que olvidarse de él y llevarlo siempre abrochado, tanto en carretera como en ciudad.

CIFRAS

Durante el año 2018, las diferentes policías notificaron 102.299 accidentes de tráfico con víctimas. Estos accidentes ocasionaron 1.806 fallecidos en el momento del accidente o hasta 30 días después del mismo; además, 8.935 personas fueron ingresadas en un centro hospitalario durante más de 24 horas, y 129.674 resultaron heridas no hospitalizadas, según fuentes policiales.

En vías interurbanas en el año 2018, el 23% de los fallecidos de 12 años y más, usuarios de turismos y furgonetas, no utilizaban el cinturón de seguridad y en las vías urbanas no lo llevaban 20 de los 76 fallecidos. Respecto a los heridos hospitalizados, en vías interurbanas no utilizaban cinturón el 10% y en las urbanas el 19%.

Hacer un uso adecuado del cinturón de seguridad podría evitar prácticamente una cuarta parte de los muertos en accidente de tráfico.

RAZONES QUE JUSTIFICAN DEL USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD:

- Reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente.

- Protege de salir despedido del habitáculo, así como de impactar contra el parabrisas.

- En casco urbano, la posibilidad de resultar herido grave o muerto es 5 veces menor si se lleva puesto el cinturón.

- En una colisión frontal de un vehículo que circula a 80 km/h si sus pasajeros no llevan el cinturón de seguridad, el resultado suelo ser de muerte o lesiones graves.

- El cinturón alcanza la máxima efectividad en los vuelcos, donde se reduce un 77% el riesgo de muerte.

- Los ocupantes de un vehículo se desplazan a igual velocidad que dicho vehículo y en caso de frenada, el vehículo se detiene, pero los ocupantes se desplazan. Una colisión a 50 km/h equivale a caer de un segundo piso.

- El cinturón de seguridad funciona de forma complementaria con el airbag, ya que este dispositivo por sí solo no es eficaz.

- No utilizar el cinturón en los asientos traseros supone un gran riesgo. En un impacto frontal, la probabilidad de que un ocupante de los asientos de atrás golpee mortalmente a otro pasajero de los asientos de delante puede ser de hasta 8 veces mayor.

- No llevar puesto el cinturón de seguridad es junto con la velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol, uno de los principales factores en la producción de lesiones.

- Llevar el cinturón reduce el riesgo de lesiones tanto del conductor como de los pasajeros.

RAZONES QUE JUSTIFICAN EL USO DE SRI:

- Los S.R.I son el mejor seguro de vida del niño.

- Un niño sin sujeción multiplica por 5 las posibilidades de sufrir lesiones mortales o graves.

- Nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado sistemas de retención obligatorios.

- Al igual que te ajustas tú el cinturón, a ellos, el cinturón o arnés les debe quedar ajustado, sin holguras y sobre el hombro. Tienen que estar cómodos y seguros.

- Si utilizas adecuadamente los sistemas de retención infantil, ayudarás a reducir hasta en un 75% las lesiones en caso de accidente.

- Uno de los objetivos de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 es "lograr que ningún niño pierda la vida por no ir correctamente sentado en una silla adecuada para su peso y talla".