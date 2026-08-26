La DGT prevé 124.000 desplazamientos en La Rioja en la última operación especial de tráfico de este verano

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LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mes de agosto, el más importante en cuanto a movimientos de vehículos de todo el verano, está a punto de terminar y con él llega para muchos el final de las vacaciones de verano y el consiguiente regreso a casa para volver a la rutina diaria.

Por este motivo, con el objetivo de que los desplazamientos que se prevén se produzcan en las máximas condiciones de seguridad, la Dirección General de Tráfico pone en marcha este viernes el último de los dispositivos especiales preparados para este verano.

Para este operativo, el Organismo prevé que, desde las 15 horas del viernes 28 y hasta la medianoche del lunes, 31 de agosto, se produzcan 124.000 movimientos en las carreteras riojanas, con motivo del retorno generalizado que tendrá lugar en los próximos días.

En la Operación Especial de Tráfico "Retorno de Verano 2025", en el periodo transcurrido desde las 15 horas del 29 de agosto hasta las 24 horas del 31 de agosto, se produjeron en las vías interurbanas de La Rioja 2 siniestros con víctimas, que dieron como resultado 1 herido grave y 1 herido leve; así como 6 accidentes sin víctimas.

PREVISIONES DE CIRCULACIÓN.

Respecto a las horas de mayor intensidad de tráfico, se prevé que se produzcan en las primeras horas de la tarde del viernes 28 -sobre todo, entre las 16 y las 22 horas-, así como durante el fin de semana -sábado 29, de 9 a 13 horas, y domingo 30, desde las 16 a las 23 horas-, y el lunes 31 de agosto, entre las 16 y 23 horas.

Las carreteras afectadas con una mayor intensidad de tráfico en La Rioja serán la AP-68, A-12, N-232 y N-111.

Asimismo, la Jefatura de Tráfico de La Rioja especifica los puntos conflictivos por circulación:

LO-20 Circunvalación de Logroño, entre los kilómetros 0 al 13, con circulación intensa en ambos sentidos.

N-111, en Logroño, en el kilómetro 324, con retenciones en momentos puntuales, como autovía de acceso desde AP-68 y N-111 a las LO-20 y la calle Chile.

N-111, en Albelda de Iregua a la intersección con la LO-20, del kilómetro 313 al 324, con circulación intensa.

N-232, de Agoncillo a la intersección con la LO-20, del kilómetro 395 al 400, con circulación intensa.

LR-111, en Santo Domingo de la Calzada, del kilómetro 23,500 al 25,500, con retenciones por semáforos de travesía.

LR-250, en la LO-20 a Villamediana de Iregua, del kilómetro 1 al 4, con circulación intensa en ambos sentidos.

Por otro lado, se paralizarán las obras en las carreteras -Autovía A-68. Tramo Arrúbal-Navarrete y Autovía A-12, del Camino de Santiago. Tramo Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río.

Además, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas, transportes especiales, así como la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.

LO ÚNICO IMPORTANTE ES SIEMPRE LLEGAR.

La prudencia y el respeto de las normas de circulación son las armas para combatir la siniestralidad al volante.

Es posible que, en estos días en los que millones de personas vuelven a sus residencias habituales para retomar la rutina, nos encontremos con retenciones en carretera.

Retenciones que producen estrés, agresividad, fatiga, cansancio e, incluso, una sensación de estar "perdiendo el tiempo" que, una vez pasada la retención hace que muchos conductores intenten recuperar ese tiempo perdido acelerando más de la cuenta o adelantando imprudentemente.

Pero es fundamental ser conscientes de que ese tiempo perdido no se recupera, que la velocidad excesiva y las maniobras antirreglamentarias solo incrementan el riesgo de sufrir un siniestro de tráfico y que lo verdaderamente importante es siempre llegar a casa.

Por supuesto, es necesario comenzar el viaje lo más descansados posible, no conducir nunca bajo los efectos del alcohol o de las drogas, respetar en todo momento las normas de tráfico y evitar las distracciones al volante.

Además, Tráfico recomienda siempre, antes y durante el viaje, informarse del estado de las carreteras a través de todos los canales de comunicación de los que dispone, ya sea a través de la cuenta de X, @DGTes, de los boletines informativos en radio y televisión, como en el teléfono 011 o en la página web del Organismo (www.dgt.es o https://infocar.dgt.es/etraffic/) para poder evitar imprevistos y utilizar los itinerarios alternativos propuestos en caso.