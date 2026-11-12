Díaz (PSOE) se pregunta si al PP "le sobran" las 13.000 familias monoparentales de La Rioja

El diputado socialista Raúl Díaz - PSOE

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos al Congreso de los Diputados por el PSOE de La Rioja (y diputado la última legislatura), Raúl Díaz, se ha preguntado si al Partido Popular "le sobran" las 13.000 familias monoparentales de esta comunidad.

Díaz ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha recordado que La Rioja cuenta con una Ley de Familias Monoparentales "pionera", aprobada la pasada legislatura de la socialista Concha Andreu, que el actual Gobierno riojano no ha desarrollado.

Esto supone, ha relatado, que la ha "muteado" y que, "de facto", la ha "derogado". También, que "una vez más desde el Partido Socialista" tienen que venir a "suplir" una carencia aprobando, en el Consejo de Ministros, un decreto ley para estas familias.

Se trata de una norma que, ahora, aprobará la Diputación Permanente el próximo jueves y que, antes incluso de su desarrollo, implementará medidas como el reconocimiento legal de estas familias, lo que supone, ha visto, un "auténtico sistema de garantía".

Y es que, ha dicho, a partir de ahora, "las familias monoparentales en nuestro país van a dejar de ser consideradas un hogar con un adulto menos y van a pasar a tener un reconocimiento legal con sus garantías específicas que eviten situaciones de vulnerabilidad".

"Los socialistas, desde luego, tenemos claro y lo sabemos bien que, bien por circunstancias de la vida o bien por decisión propia, el hecho de criar a un hijo o a una hija y hacerlo en soledad, no significa tener que hacerlo sin apoyo institucional", ha clamado.

Ha explicado que esta ley va dirigida a las familias monoparentales; a las familias numerosas que tengan pocos recursos; y a aquellas en las que uno de sus miembros que componga la unidad familiar tengan una afectación del 33 por ciento o más de discapacidad.

Se traduce, ha relatado, en una inyección económica de 824 millones de euros para beneficiar a más de 760.000 familias en todo el país y establece un régimen de bonificaciones y exenciones en tasas y precios públicos de acceso al transporte, al ocio, a la cultura.

Incluye, ha destacado, que todas aquellas familias compuestas por un progenitor que tenga dos hijos van a ser asimilados a todos los efectos a familias numerosas.