Diego Ventura abre la puerta grande de 'La Ribera' en su debut en la feria de San Mateo de Logroño - BMF TOROS

Sergio Galán ha logrado un trofeo y Guillermo Hermoso de Mendoza ha malogrado con el rejón de muerte dos buenas actuaciones

LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rejoneador hispano-luso Diego Ventura, que ha debutado tras 27 años de alternativa en la feria de San Mateo de Logroño, ha logrado abrir la puerta grande de 'La Ribera' tras cortar tres orejas, uno en su primero, y dos en el segundo, en la segunda de abono, en la que ha alternado con Sergio Galán, que ha obtenido un trofeo, y con Guillermo Hermoso de Mendoza al que el rejón de castigo le ha privado del triunfo.

Se han lidiado toros de 'El Capea', Carmen Lorenzo y 'San Pelayo', que han permitido el lucimiento, en gran parte del festejo, de los tres rejoneadores. Media entrada en una tarde, en la que además de Ventura hacía el paseíllo, por primera vez en la capital riojana, Sergio Galán.

De hecho, el madrileño, criado en Cuenca, ha abierto la corrida, con un toro de 'El Capea', de nombre 'Jaquetón', con el que a lomos de 'Noche' ha iniciado la faena, encelando al astado, para, a continuación, cambiar de monta con 'Capote', y poner dos banderillas al quiebro que han despertado los ánimos. Ha fallado con el rejón de muerte, siendo ovacionado.

Con su segunda actuación, con el cuarto, se ha topado con un animal manso, de nombre, 'Esmeralda', que ha sido protestado durante buena parte del inicio. El oficio de Galán, sobre todo montando a 'Bambino', ha podido con la escasa calidad del toro, matando de rejón efectivo, para pasear la oreja.

Por su parte, Diego Ventura, de inicio se ha ido con la garrocha a la puerta de toriles para recibir a 'Mariposo', siendo éste un toro parado al que el rejón de castigo ha comenzado a atemperar, para después a lomos de 'Nómada', realizar un tercio de banderillas, al quiebro, de categoría. Ha levantado al público de los tendidos con una seria de banderillas al violín, matando de buen rejón, y logrando su primera oreja.

Con su segundo, el quinto de la tarde, de nombre 'Africano', el hispano-luso se ha encontrado con un ejemplar de Carmen Lorenzo, al que ha encelado desde el principio. Montando a 'Querido' ha ofrecido una serie de quiebros ajustados junto a tablas, de bella factura. De todos modos, ha sido en banderillas, a lomos de 'Quitasueños', donde ha puesto la plaza del revés, al poner una de ellas a un palmo de la cara de animal, con un quiebro. Todo ello unido a un efectivo rejón de muerte, para desorejar al toro.

Guillermo Hermoso de Mendoza, por su parte, con su primero, de 'San Pelayo', ha tenido una actuación destacada con 'Nómada', si bien ha sido con 'Berlín' donde la faena ha cogido más vuelo, con banderillas, y después poner dos rosas en todo lo alto. Sin embargo no ha tenido suerte con el rejón de muerte, teniendo que descabellar, siendo ovacionado.

También el rejón ha malogrado la buena faena de Hermoso de Mendoza, que se ha ido a chiqueros al inicio, realizando buenos quiebros con 'Berlín'. A lomos de 'Ecuador' ha brillado en banderillas, y posteriormente ha lucido con las cortas, pero ha marrado con el acero, siendo silenciado su actuación.