Diferentes salas y espacios de la Biblioteca Rafael Azcona se 'rebautizan' como películas del guionista logroñés

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, dentro de la programación conmemorativa de 2026 como Año Rafael Azcona, ha renombrado con títulos de películas escritas por el guionista logroñés a las principales salas y espacios que conforman la Biblioteca Municipal que ya lleva su nombre.

El alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, acompañado de la concejal de Cultura, Rosa Fernández, y de la directora de la Biblioteca Rafael Azcona, Esther Felipe, ha visitado este jueves varios de estos espacios.

Escobar ha destacado que esta iniciativa pretende "profundizar en el conocimiento de la inmensa obra y el legado que dejó uno de los logroñeses más universales".

"Desde el primer momento dijimos que uno de los objetivos que se planteaba el Ayuntamiento con la celebración de esta efeméride era hacer pedagogía entre el conjunto de la ciudadanía de la extensa huella que Rafael Azcona ha dejado en la historia del cine español", ha señalado.

En opinión del primer edil, la Biblioteca Rafael Azcona es "el lugar idóneo para acercar su figura a nuevas generaciones", al tratarse de "uno de los espacios municipales más transitados de la ciudad". En este sentido ha recordado que durante 2025 un total de 214.910 personas accedieron a esta instalación municipal.

BERLANGA, TRUEBA Y CUERDA.

"En una filmografía tan extensa como la de Azcona, una de las cuestiones más complicadas ha sido seleccionar los títulos que podían encajar con los espacios que se querían nombrar", ha explicado el alcalde de Logroño.

Ha insistido en que "la intención ha sido encontrar nombres de películas que acompañaran de manera natural cada una de las salas, al tiempo que, si era posible, presentar una variedad de épocas y directores con los que el guionista trabajó a lo largo de su extensa carrera".

Las salas y los nombres de películas que se han nombrado son las siguientes:

Salón de Actos: 'El verdugo' (Luis García Berlanga - 1963).

Sala Juvenil: 'Belle Epoque' (Fernando Trueba - 1992).

Sala Infantil: 'El bosque animado' (José Luis Cuerda - 1987).

Sala de Lectura: 'La lengua de las mariposas' (José Luis Cuerda - 1999).

Sala de Exposiciones y Bebeteca: 'La niña de tus ojos' (Fernando Trueba - 1998).

Además, la tipografía utilizada para la rotulación de cada una de las salas ha sido la original del cartel que ilustra la película en cuestión.

Con este recurso creativo se profundiza, de manera gráfica e indirecta, en la divulgación de la obra de Azcona. Junto a cada vinilo identificativo se ha instalado también una cartela informativa con una breve sinopsis de la película correspondiente, curiosidades y una referencia general a la obra de Rafael Azcona.

La elección de 'El verdugo' para el Salón de Actos responde al propósito de nombrar al espacio con mayor protagonismo de la biblioteca con la que, para muchos, es una de las mejores películas de la historia del cine español.

Por último, recordar que esta tarde, a las 19:00 horas, en el Centro de la Cultura del Rioja, tendrá lugar una conferencia donde la escritora y profesora de la Universidad de Alcalá Julia Sabina Gutiérrez se aproxime a la obra de Rafael Azcona a través de la construcción del personaje femenino.

Una presencia que, de manera silenciosa pero decisiva, terminó convirtiéndose en la espina dorsal de muchas de las historias del recordado guionista logroñés.