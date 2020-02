Los diputados de Ciudadanos La Rioja asisten al acto cívico en recuerdo de Joseba Pagazaurtundúa en Andoain

Publicado 09/02/2020 13:16:19 CET

LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en La Rioja, Pablo Baena, ha afirmado este domingo en Andoain que "en el posterrorismo, muchas cosas no se han resuelto bien, cuando no se condena, cuando se intenta domesticar a las víctimas, cuando incomoda llamar las cosas por su nombre, no hay que olvidar".

Pablo Baena, junto al también diputado, Alberto Reyes, ha asistido al acto cívico en recuerdo de Joseba Pagazaurtundúa que ha tenido lugar en la plaza del ayuntamiento de Andoain donde han estado arropando y acompañando a sus familiares y amigos. "El nacionalismo intenta blanquear el pasado y que la memoria se convierta en algo que no incomode a sus cómplices", ha señalado Baena.

"No podemos dejar que las mentiras se conviertan en el relato oficial de las cosas y que la verdad se convierta en un tabú" ha indicado Baena, además de apuntar que "ha habido muchísima impunidad, con casi 400 asesinatos cuyo autor material nunca se ha resuelto, todo esto exige reparación y al menos, verdad. No puede haber impunidad, ni injusticia ni humillación a las víctimas".

"Las víctimas del terrorismo merecen nuestro mayor respeto como sociedad. No podemos consentir que haya quien desde la equidistancia no les otorgue la verdad, memoria, dignidad y justicia que merecen. Y mientras esto sea no sea así será indecente pactar con los que están contaminando la política española" ha recalcado el líder de la formación naranja en La Rioja.