Directora Máster de UNIR aboga por el uso de 'libro juegos' para fomentar el hábito de lectura en los más pequeños

LOGROÑO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora del Máster en Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria de UNIR, Concepción Jiménez, ha abogado por el uso de 'libro juegos' para fomentar el hábito de la lectura en los más pequeños.

Con estas obras "pueden ir familiarizándose, pasando páginas con el objeto libro, pero teniendo al lado un mayor que esté entusiasmándole, explicándole y enseñándole a mirar las imágenes", pero sobre todo "hay que hacerlo con frecuencia y con constancia".

En una entrevista a Europa Press, con motivo del 'Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil' que se celebra este viernes, 2 de abril, Jiménez ha apuntado que el hábito de la lectura para que "sea duradero hay que hacerlo desde la constancia, porque es algo que no se ve a corto plazo, sino que se logra no tirando la toalla".

Si que ha aconsejado a que "no se obligue" a la lectura, sino que "se incite, se invite, pero siempre con entusiasmo", así como que el libro físico "esté siempre presente, en cumpleaños, en Reyes, para que vean que es otra alternativa a los juguetes que reciben".

Sobre el hecho de que los niños viven una infancia enganchada a las pantallas, la profesora de UNIR ha apuntado que "no podemos obviar que los niños de hoy han nacido con esos dispositivos como algo habitual, ya que son nativos digitales, pero se puede presentar como alternativa el libro como objeto; el libro como cuerpo físico".

Además, Jiménez ha señalado que es importante el ejemplo del adulto, no solo en la idea de que los niños les vean leer "sino también en comentar lo que éstos están leyendo" o incluso "leer entre los dos un texto, y relacionarlo con algo que haya leído el menor".

Todo ello, porque la directora del Máster de UNIR ha asegurado que la lectura "es fundamental, no solo para el desarrollo el niño sino para todo, porque si un niño no tiene comprensión lectora nunca podrá entender una receta de cocina o un problema de matemáticas, así como no entenderá la lectura como algo funcional, que implica una utilidad".