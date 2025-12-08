La directora de Vino y Experiencias de Bodegas Franco-Españolas Elena Pilo se suma al jurado de los Premios AEBRAND

La directora de Vino y Experiencias de Bodegas Franco-Españolas Elena Pilo -a la izquierda- se suma al jurado de los Premios AEBRAND - BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS

LOGROÑO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Branding ha hecho pública la composición del jurado de la III edición de los Premios AEBRAND que reconocen la excelencia y las mejores prácticas de branding en España e Iberoamérica.

En esta edición, el sector del vino refuerza su presencia con la incorporación de Elena Pilo, directora de Vino y Experiencias en Bodegas Franco-Españolas, como miembro del jurado.

Su participación supone un reconocimiento a su trayectoria profesional y a la contribución de una de las bodegas históricas de Rioja en la construcción de experiencias de marca vinculadas al sector vinícola, ámbito en el que la región es referente nacional e internacional.

En palabras de Elena Pilo, "desde Rioja, donde el vino es marca, territorio y experiencia, es un privilegio poder trasladar esta visión al jurado de los Premios AEBRAND".

"Nuestro sector ha demostrado que la fortaleza de una marca reside en su capacidad para trascender el producto, generar valor cultural y construir relaciones duraderas. Poder compartir este aprendizaje constituye un reto apasionante que afronto con ilusión", añade.

UN JURADO CON EXPERTOS DE PRIMER NIVEL

Cristina Vicedo, presidenta de AEBRAND, vuelve a liderar un jurado integrado por 14 profesionales de reconocido prestigio procedentes del ámbito empresarial, institucional y académico.

En esta edición, el jurado queda conformado por representantes de compañías líderes: Alfredo García-Almonacid (Mapfre), Cristina Salmerón (Fergus Group), Cristina Peña (Naturgy), Elena Pilo (Bodegas Franco-Españolas), Enrique Moreno (Vithas), Eva Prieto (Isaval), Ignacio Muguiro (ESIC University), Manuel Puente (EBN Banco), Marta Magaña (Scotta 1985), Miren Díez (Palacios Alimentación), Óscar Santamaría (Iryo), Pablo López (Foro de Marcas Renombradas Españolas), Teresa Zamora (ILUNION Hotels) y Xavier Pascual (Hispack).

El jurado será responsable de evaluar las candidaturas y seleccionar los finalistas y ganadores de la tercera edición de los premios internacioales.

El jurado seleccionará los ganadores -oro, plata y bronce- en un total de 22 categorías de participación, distribuidas en 11 categorías para Pyme (<250 empleados) y 11 para Gran Empresa (>250 empleados), además de otorgar los reconocimientos especiales al Talento Joven y al Gran Premio AEBRAND.

El Premio AEBRAND a la Trayectoria Profesional será concedido por el jurado, a propuesta de los socios de AEBRAND, en reconocimiento a la dedicación, excelencia y aportación al desarrollo del branding en España.

Las candidaturas, cuyo plazo de inscripción está abierto hasta el 30 de enero de 2026, se valorarán atendiendo al enfoque estratégico, la innovación, la creatividad, la capacidad comunicativa y los resultados obtenidos. La gala de entrega está previsto que se celebre el 3 de marzo de 2026 en el Auditorio CaixaForum Madrid.