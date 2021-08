'Los directos de Mentica', la sugerente propuesta gastromusical de Mentica By Lu para los sábados de agosto en Calahorra

Cartel 'Los directos de Mentica' - MENTICA BY LU

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sábados de agosto en Calahorra ya tienen nombre propio: 'Los directos de Mentica'. Así se ha denominado a la sugerente propuesta organizada por el restaurante Mentica By Lu que unirá dos grandes placeres: música y gastronomía.

Los cantantes riojanos Jorge García, Carlos Pérez y Dani Subero, y el grupo musical The Nowhere Plan, serán los encargados de poner la banda sonora a los atardeceres en Calahorra. Mientras que los disc jockey Imanol, Segio Laos y César Gallard harán que la música y el ritmo no paren hasta bien entrada la noche.

El capítulo gastronómico correrá a cargo de Mentica By Lu, de la chef Lucía Grávalos, que llevará sus recetas más demandadas al estilo 'finger food': hamburguesas y perritos calientes gourmet, alitas, costillar, patatas bravas... Además, también habrá otro espacio para el servicio de bebidas.

La actividad pretende convertirse en una alternativa de ocio seguro y responsable para la noche de los sábados en Calahorra. Así, el aforo estará limitado a, aproximadamente, 150 personas. Además, quienes asistan deberán permanecer sentados en sus mesas, siempre con la mascarilla puesta salvo para los momentos de ingesta de comida o bebida.

Debido a la limitación de espacio será imprescindible reservar asientos llamando al teléfono 618 59 12 48.

Se cobrará una entrada de 4 euros que dará derecho a dos consumiciones (refresco, cerveza o similar).

PROGRAMACIÓN

Apertura de puertas a las 20,30 horas. Cierre a la 1,30 horas, aproximadamente.

Sábado 7 de agosto:

21 h. Concierto del cantautor logroñés Jorge García.

22,30 h. DJ Imanol (música house de los años 80).

Sábado 14 de agosto:

21 h. Concierto del dúo The Nowhere Plan, de Logroño, tributo a The Beatles.

22,30 h. DJ Sergio Laos (música comercial)

Sábado 21 de agosto:

21 h. Concierto de Carlos Pérez, cantante flamenco de origen alfareño.

22,30 h. DJ César Gallardo.

Sábado 28 de agosto:

21 h. Concierto de Dani Subero. Con su singular voz, el cantante de Rincón de Soto versiona éxitos de todos los estilos y épocas.

22,30 h. DJ's Two House.

UNA "CARRERA IMPARABLE"

En menos de un año, la chef calagurritana ha conseguido poner en marcha tres proyectos gastronómicos que triunfan en sus diferentes ámbitos. El primero, Mentica Gastronómico Calahorra, fue inaugurado en julio del año pasado en su localidad natal, Calahorra. Este primer Mentica es su propuesta de alta cocina con el recuerdo de los sabores de toda la vida. Una cocina basada en los frutos de la huerta riojana y de la Ribera de Navarra donde ofrece su mejor rendimiento en los platos, rindiendo tributo y adaptando las preparaciones clásicas de su abuela.

El segundo, nacido a la par que el primero, fue Mentica By Lu. Una versión canalla e informal con toques gourmet y productos de gran calidad ofrecidos en servicio a domicilio: hamburguesas gourmet, snacks, hot dogs y postres elaborados con ingredientes de proveedores de pequeños comercios y productores de la zona.

Y el tercero, Mentica Gastronómico Madrid, en el que Grávalos se ha propuesto, y así está consiguiendo en sus escasos dos meses de andadura, conquistar los paladares madrileños a través de las bondades e infinitas posibilidades de la huerta riojana.