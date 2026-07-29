Disponibles los tiques para la comida popular de las Fiestas de la Juventud de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ya pueden comprarse los tiques para asistir a la comida popular, que el Ayuntamiento de Calahorra ha organizado dentro del programa de las Fiestas de la Juventud.

La comida se servirá en la segunda Travesía de Paletillas el próximo sábado 8 de agosto a las 15,00 horas.

Se elaborarán un total de 300 raciones de macarrones con tomate y chorizo. Además, se cocinarán 50 platos de macarrones con setas para vegetarianos.

Los tiques se adquieren online en la la página web https://losbolos.es/tienda/eventos/comida-popular-fiestas-ju..., por un precio de 7 euros e incluye la comida, botellín de agua, pan, plato y cubiertos.

PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD

Del 7 al 9 de agosto Calahorra celebrará las Fiestas de la Juventud con una programación variada, gratuita y pensada para que los jóvenes disfruten durante todo el día.

Comenzarán el viernes 7 de agosto a las 19,00 horas con el chupijoven amenizado por el dj Joao Rodríguez y la fiesta de la espuma en la plaza de El Raso.

Seguido, a las 20,00 horas la Corco Charanga hará pasacalles y a las 23,00 horas en el escenario de la plaza de El Raso se disfrutará de un tributo a Manuel Carrasco. Después, dj Miriam Buzzb pinchará desde las 00,30 horas y a partir de las 1,30 horas lo hará dj Moncho.

La segunda jornada de las fiestas, el sábado 8 de agosto, está repleta de actividades. A las 10,00 horas en el hall del paseo del Mercadal se realizará el encierro chiqui con chocolatada, organizado por el Club Taurino de Calahorra.

Desde las 11,00 horas, la avenida del Pilar se convertirá en un parque acuático y a las 13,00 horas la Corco Charanga amenizará el vermú con salida de la plaza Montecompatri.

La tradicional comida popular tendrá lugar en la 2ª Travesía de la calle Paletillas a las 15,00 horas y una hora después empezará el tardeo con dj Sergio One House.

Los más pequeños tendrán su propia fiesta infantil Bubble a las 18,30 horas en la 1ª Travesía de la calle Paletillas, que también será el escenario del espectáculo '¡Qué barbaridad!' by Bárbara, la reina de la Pantaloneta, a las 19,30 horas. Dos actividades organizadas por Actiba.

La Corco Charanga volverá ambientar las calles de Calahorra a partir de las 21,00 horas, con salida desde la plaza Peña Philips.

La programación para el sábado finalizará con la Noche de djs en la plaza de El Raso a partir de las 23,30 horas. Participarán dj Marco SJ, Tubio y Barreno.

El último día de las Fiestas de la Juventud, el domingo 9 de agosto, a las 13,00 horas se representará el espectáculo infantil 'El postre mágico', de la compañía Tres Tristes Tigres en la 1ª Travesía de la calle Paletillas.

A esa misma hora también habrá vermú musical con la Batucada K-Boom, que saldrá de la calle Paletillas.

A las 21,00 horas el grupo 'Los Otros' ofrecerá un concierto de versiones en la 1ª Travesía de la calle Paletillas y a las 23,00 horas la minitraca desde la plaza Peña Philips pondrá fin a las Fiestas de la Juventud 2026.