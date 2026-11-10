Un dispositivo coordinado rescata a 'Coque', un perro que se había precipitado por unos cortados rocosos en Viguera - GUARDIA CIVIL
LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, en una actuación conjunta y coordinada con agentes forestales y personal cinegético, localizaron y rescataron con vida ayer a 'Coque', un perro de raza mastín que permanecía desaparecido desde la mañana del día 8 en el término municipal de Viguera (La Rioja).
Con este operativo, el GREIM suma su segundo rescate de un perro en menos de una semana. En ambas actuaciones, la rápida movilización de los especialistas y la coordinación con otros servicios han sido determinantes para localizar a los animales y ponerlos a salvo en las mejores condiciones posibles.
Los hechos se iniciaron cuando el animal, que participaba en una batida de caza en las inmediaciones de la ermita de San Marcos, se extravió. Tras perderle la pista, los indicios apuntaban a que podría haberse precipitado por unos cortados rocosos de la zona, caracterizada por una orografía escarpada y de difícil acceso.
Ante esta situación, se activó al GREIM. A su llegada, los especialistas mantuvieron una reunión de coordinación con un agente forestal, que había realizado previamente un rastreo aéreo mediante un dron. Esta labor, junto con la información proporcionada por el collar GPS del animal, permitió delimitar y acotar el área de búsqueda, facilitando la planificación del dispositivo de rescate.
Con la información obtenida, los efectivos organizaron un dispositivo de búsqueda a pie por la base de la pared rocosa, realizando un rastreo minucioso por un terreno escarpado y de complicada orografía.
Tras aproximadamente dos horas de intensa búsqueda, el equipo consiguió localizar a 'Coque', que había sobrevivido a la caída y permanecía en una zona de difícil acceso. El animal presentaba diversas heridas de carácter leve, presumiblemente ocasionadas por el accidente y las horas transcurridas a la intemperie.
Una vez comprobado su estado y asegurado, se procedió a su evacuación a pie hasta un lugar seguro, donde fue entregado a su propietario para su posterior traslado a un centro veterinario.