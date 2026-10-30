Divulgaciencia cumple 20 años con un guiño a los eclipses y resaltando cómo la ciencia "está en todos los ámbitos"

La Merced acoge 15 proyectos de Divulgaciencia - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa de divulgación de la ciencia Divulgaciencia cumple veinte años con el lema 'Trío de Eclipses' y resaltando que la ciencia "la tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida", tal y como ha trasladado el gerente de la Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes.

En la sede de La Merced, donde se pueden visitar quince proyectos de diferentes centros educativos, Fuentes ha presentado las últimas novedades del programa junto al catedrático de Química Orgánica y presidente de la Real Sociedad Española de Química en La Rioja, Héctor Busto.

"Este es el pistoletazo de salida de Divulgaciencia 26", ha indicado presentando la exposición 'Trío de Eclipses', un tema "absolutamente en boga", tanto por el eclipse de hace unos meses como el que habrá el año que viene.

Un programa con "todo tipo de acciones destinadas al público en general", entre las que se encuentra el ciclo 'Hablan los científicos', con la conferencia del presidente de la Agrupación Astronómica de La Rioja, Víctor Lanchares.

El lunes empiezan los talleres científicos en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced con la participación de más de 1.500 estudiantes desde quinto curso de Educación Primaria hasta Bachillerato.

'La ciencia está en tu pueblo' trata de enseñar espacios que tenemos todos al lado de casa y que son ciencia. "Una panadería puede ser un lugar en el que se desarrolla ciencia. Tenemos una ciencia muy accesible y la podemos ver en todos los espacios", ha relatado.

Hay "otro tipo de acciones", como 'Yo quiero ser científico y puedo trabajar fuera de mi comunidad'. Así, ha explicado, se está contactando con alumnos que trabajan en el extranjero, en centros tecnológicos, y que vía 'on line' vamos a conectar con los institutos, para que cuenten su experiencia.

EXPOSICIÓN DIVULGACIENCIA

La exposición #Divulgaciencia26, que se puede visitar en La Merced, está formada por quince proyectos de ciencia y tecnología de Educación Secundaria, y un proyecto más que muestra el trabajo del Instituto de Estudios Riojanos.

Son proyectos de los institutos Comercio, Sagasta y Tomás y Valiente, y de los colegios Salesianos Los Boscos, Compañía de María La Enseñanza, Sagrado Corazón de Arnedo, Salesianos Domingo Savio y Alcaste-Las Fuentes.

Presentan trabajos sobre ciencia ciudadana, los eclipses, la biología sintética, los agujeros negros o el agua, entre otros asuntos. "Es una muestra de la investigación que realiza el alumnado de ESO junto con la motivación de su profesorado para este concurso de proyectos innovadores que cumple este año su edición número 20", ha indicado Fuentes.

Esta exposición es la primera de la dos que lleva a cabo Fundación Caja Rioja y que forma parte del Concurso de Proyectos Innovadores dirigido a alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior.

Los mejores proyectos por categorías optarán a un viaje de estudios de carácter científico que se desarrollará en la primavera de 2027. Este año, por primera vez, en este concurso participa la Real Sociedad Española de Química en su delegación de La Rioja con un premio que valorará el proyecto con mejor método científico.

En este sentido, Busto ha considerado que existe "la necesidad de potenciar el pensamiento crítico" y "la base más sólida para potenciar el pensamiento crítico es saber cómo hacer esos proyectos de investigación aplicando el método científico".