Divulgaciencia26 acerca la ciencia y la tecnología al público infantil y adulto gracias a 12 librerías riojanas

LOGROÑO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 librerías (Logroño -10-, Haro -1- y Santo Domingo de la Calzada -1-), acercarán la ciencia y la tecnología a través de libros, manuales, juegos y diferentes objetos gracias a #Divulgaciencia26, una actividad de Fundación Caja Rioja que pretende visibilizar este mundo y hacerlo de una manera didáctica y sencilla para los más pequeños pero también para jóvenes y adultos.

La responsable de Comunicación de Fundación Caja Rioja, Estela Etayo, ha presentado esta nueva edición en una de las librerías participantes, 'Entrecomillas' situada en la calle Gonzalo de Berceo, 14, de Logroño. Como ha explicado el fin es "acercar" estos aspectos científicos con todo tipo de materiales y todo lo necesario para promover estas profesiones y, sobre todo, hacerlo de forma sencilla.

Un proyecto que desde 2023 ha ido creciendo en el número de librerías participantes lo que demuestra también el interés de estos establecimientos en fomentar la ciencia y la tecnología entre el público. Los clientes podrán conocer, paseando por esas librerías, todas las propuestas diseñadas y aprender sobre diferentes temas como, por ejemplo, el universo y los eclipses pero también sobre robots, medusas o la energía solar térmica, entre otros muchos.

Como ha reconocido Etayo lo que pretenden con esta iniciativa es "poner el acento en cómo en las librerías de barrio también se pueden comprar y se pueden consultar estos libros, que son muy didácticos".

"ES COMO UN JUEGO"

Por su parte, Ana Gutiérrez, de la librería 'Entrecomillas', ha destacado que llevan participando en esta iniciativa desde la primera edición. "Es un proyecto maravilloso porque los chavales vienen aquí y pueden observar manuales, libros... son como un juego porque además de leer, también les involucra muchísimo porque tienen que investigar o conocer muchos aspectos de forma accesible".

En el caso de esta librería, Gutiérrez explica que siempre pone un reclamo en el propio escaparate para que "tanto mayores como pequeños, sepan que participamos. Pueden entrar, indagar... y después es muy interesante porque les ayuda en sus proyectos escolares".

Como reconoce, aunque está muy centrado en el público infantil también hay libros muy interesantes para adultos.

LIBRERÍAS PARTICIPANTES

En esta edición las librerías participantes son las siguientes: Cerezo, Entrecomillas, Escala, Hijazo, Casa del Libro, Santos Ochoa (en todas sus librerías de Logroño), Copistería de Haro y Moderna de Santo Domingo.

Fundación Caja Rioja ha querido agradecer la participación de todas ellas "por su implicación en la iniciativa, su generosidad y su interés en una actividad que pretende acercar la ciencia a la ciudadanía".

Divulgaciencia es una iniciativa de Fundación Caja Rioja que cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación y Empleo y la colaboración de la Real Sociedad Española de Química.