Doble cita con la pelota mano este 23 de agosto en Calahorra

Doble cita con la pelota mano el 23 de agosto en Calahorra

LOGROÑO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Como antesala a las fiestas patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio, el Ayuntamiento de Calahorra con la colaboración de la empresa Garfe ha organizado dos partidos de pelota mano en el frontón municipal 'Barberito I'.

El sábado 23 de agosto los aficionados a la pelota mano tienen una doble cita en Calahorra.

El primero partido será a las 18,00 horas y enfrentará a la pareja formada por los riojanos Tintín V y Medel contra los pelotaris Garrido, de Arnedo, y Markaida, de Oyón.

A continuación, comenzará el partido de profesionales. El delantero vasco Labaka y el riojano zaguero Merino II jugarán contra los navarros Igoa y Iturriaga, delantero y zaguero, respectivamente.

Los 8 pelotaris ofrecerán un espectáculo deportivo de alto nivel, animando el ambiente para la llegada de las fiestas.

Las entradas para presenciar estos partidos de pelota mano tienen un precio de 7 euros en venta anticipada, que se pueden comprar en los bares Aster de Calahorra y Morros de Arnedo y online en este enlace: https://garfepelota.com/comprar-entradas/

También se pondrán adquirir en la taquilla del frontón 'Barberito I' a 10 euros el mismo día de los partidos.