La DOCa Rioja señala que avanza la maduración de la uva con incremento del grado alcohóllico

Uvas blancas de Rioja - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tercer boletín de maduración de la campaña de vendimia 2026 emitido por el Consejo Regulador de la DOCa Rioja recoge datos correspondientes exclusivamente a Rioja Oriental. A partir de la próxima semana se incorporarán los datos de Rioja Alta y Rioja Alavesa.

Las muestras analizadas reflejan, en términos generales, buenas condiciones sanitarias y vegetativas del viñedo, si bien se aprecian en algunos casos hojas basales secas, especialmente como consecuencia de las altas temperaturas registradas y la falta de aporte de agua.

Se observa también un aumento general del peso de la baya en todas las variedades muestreadas, con valores similares e incluso superiores a los registrados en la campaña pasada en estas mismas fechas. Asimismo, se constata un claro incremento del grado alcohólico probable, especialmente destacado en las variedades mazuelo y graciano, con valores superiores a los registrados en 2025.

En paralelo, continúa el avance de la maduración con una patente disminución de la acidez total, relacionada con el descenso del ácido málico por la natural evolución de la maduración ocurrida por las altas temperaturas y, en especial, en aquellos viñedos que no disponen de aporte de agua. Los valores son, en todo caso, muy inferiores a los registrados en 2025.

También se registra un aumento general del pH, con cifras ligeramente superiores a las observadas en la vendimia pasada.

RECOMENDACIONES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Según las muestras recogidas, los indicadores de madurez fenólica -IPT, antocianos e índice de color (IC)- presentan valores claramente inferiores a los de 2025, una evolución que podría estar condicionada por las elevadas temperaturas registradas durante los últimos días y la falta de disponibilidad de agua.

Ante esta situación, desde los Servicios Técnicos del Consejo Regulador recomiendan intensificar la vigilancia de aquellos viñedos más afectados por las altas temperaturas y el déficit hídrico, prestando especial atención a su evolución durante los próximos días.