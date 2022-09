Docente UNIR incide en la "prevención" para evitar "disgustos" si te roban el móvil; "Sencillos pasos que ayudan mucho"

El experto en Ciberseguridad cree fundamental "tomar medidas antes" porque si no "luego es muy complicado recuperar la información"

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

A nadie le gustaría tener que pasar por el mal trago de meter la mano al bolsillo o al bolso y, de repente, no encontrar su móvil. A pesar de buscar por miles de sitios e intentar recordar cuándo fue la última vez que utilizaste el dispositivo, a veces, no hay más remedio que aceptarlo; se ha perdido o nos lo han robado. Aunque en esos casos, ya no hay mucho más que hacer, un experto de UNIR nos da varias claves para evitar que la pérdida de información del teléfono sea tan catastrófica.

Por eso, el director de Ciberseguridad de UNIR y coordinador del Máster en Ciberseguridad, Juan José Nombela, incide, sobre todo, en la prevención. Es decir, tomar medidas antes de perder -o de que te roben- el dispositivo.

"Es fundamental tomar ciertas precauciones sencillas antes para evitar que la pérdida sea tan importante, sobre todo, con la información, documentos, la galería de imágenes, los contactos... una vez que lo pierdes si no has hecho nada de esto, estamos fastidiados".

Así, ha explicado a Europa Press, "muchas personas utilizan su móvil como herramienta de trabajo, tienen información importante, números, contraseñas, acceso a bancos... y otros, los utilizan también para tomarse fotografías que tampoco quisieran perder como, por ejemplo, las de este verano".

Para ello y evitar ese "mal rato", el profesor y experto en Ciberseguridad explica que "aunque suene evidente" es fundamental tener una contraseña en el dispositivo para que no esté desbloqueado continuamente. "Si no la tenemos, es muy sencillo que accedan a él". Sobre todo, dice, "es mejor, si el móvil lo permite, contar con la huella dactilar o el reconocimiento facial".

Sobre el PIN, dice, "es lo menos seguro porque es numérico y, si son especialistas en robar móviles, lograrán descifrarla en poco tiempo".

SI NOS LO ROBAN, "LAS ESTADÍSTICAS DICEN QUE SE RECUPERAN POCOS"

"Desgraciadamente que te roben el móvil es más frecuente de lo que parece... debemos ser conscientes de que si nos lo roban, las estadísticas dicen que se recuperan muy poquitos móviles".

Por ello, si aunque tomemos medidas nos lo roban hay que intentar "ponérselo difícil al ladrón", sobre todo, "con la información que tenemos dentro. El dispositivo en sí podrán venderlo en otros países pero, al menos, que no entren en nuestra información".

De esta manera, y como consejo, el profesor de UNIR cree "muy necesario" tener una copia de seguridad de todo lo que tenemos en nuestro móvil; archivos, documentos, fotografías..." para ello, y a pesar de lo que piensan muchos, "los pasos son muy sencillos y no cuestan más que unos minutos". Con un cable enganchamos el móvil al ordenador y lo tenemos, también lo podemos hacer por Bluetooth o bien copiarlo en la nube (Google Drive, Dropbox...), además, este último se puede hacer automáticamente y pedirle al móvil que vaya guardando la información cada cierto tiempo.

Así, enumera, "proteger el acceso, hacer copia de seguridad y, también, activar la opción 'Encontrar mi dispositivo' para que si nos lo roban podamos saber dónde está".

Con la opción 'Encontrar mi dispositivo' se puede ayudar a encontrarlo desde otro móvil o desde el ordenador. "Cuesta pocos segundos pero hay que tenerlo activado antes de que lo pierdas... si no ya es tarde".

Si contamos con estas opciones "aunque nos lo roben podremos bloquear el móvil, cambiar contraseñas, borrar datos... por eso son muy importantes".

Para activar esta opción, y aunque depende de cada móvil, lo "normal" ha dicho es "ir a ajustes de tu teléfono, buscar la lupa, poner 'Encontrar dispositivo', activarlo y ya está".

EL NÚMERO 'IMEI'

También cree fundamental apuntar el 'IMEI' de tu propio teléfono. Como ha explicado, "una vez que compras un terminal nuevo, ese número (el 'IMEI') viene impreso en la caja, lo puedes apuntar directamente pero si se te olvida o tiras la caja también hay más opciones".

También en ajustes 'Acerca del teléfono' nos lo da y si no con el siguiente truco: tecleando *#06# Esto funciona -ha dicho- en cualquier móvil.

Pero... ¿por qué es tan importante este número 'IMEI'?. Como ha explicado el experto este es "una identificación única que tiene tu móvil, no hay dos iguales, es como tu carné de identidad".

"Nadie más lo tiene, es la identificación que tienen cuando se conectan a la red y ayuda a tenerlo localizado. Aunque ahora hay teléfonos que tienen dos sims y, por tanto, "también tendrán dos 'IMEI', es bueno tener localizados los dos porque así estarán identificados aunque solo tengas un terminal. Cuantos más datos puedas dar mejor".

El docente de UNIR también recomienda cifrar el teléfono "si tienes datos muy confidenciales" pero, como reconoce, "si cifras el teléfono entero, luego éste va más lento".

Por tanto, ha dicho, "si es un móvil personal que no tengas información muy relevante no lo veo necesario" para ello, ha dicho, en algunos dispositivos también hay la opción que se llama 'Carpeta Segura', una carpeta en la que puedes incluir lo que tú quieras y ahí está todo cifrado. "Con ello no cifras el móvil entero y también puede ser una solución".

En este sentido, ha apuntado, "es como si tuvieras una caja fuerte en tu casa. En ella no guardas todo, solo lo más importante o lo que quieras proteger mejor, pues en este caso sería igual".

CONTRASEÑAS

Sobre el "mundo de las contraseñas"; el experto de UNIR nos recomienda que no tengamos "una contraseña única para todo".

"Ya sabemos que puede ser un incordio pero la comodidad está reñida con la seguridad. Si tenemos la misma contraseña para el móvil, el banco, cualquier cosa... si nos controlan, estamos perdidos".

"Para cosas pequeñas, redes sociales o cosas así, bueno... pero para cosas importantes, la comunidad, el banco, las compras de amazon... cuanto más difícil lo pongamos será mejor".

Para que sea segura, ha dicho, "mi consejo es que sean, al menos de ocho dígitos y caracteres, mezclar números, letras, símbolos... Debe ser una contraseña robusta".

PATRÓN ¿SÍ O NO?

Con respecto al actual 'patrón' que casi todos los móviles más modernos tienen, el docente es claro. "Bajo ningún concepto, desbloquearlo es súper sencillo hay que ponerlo más difícil". A veces hasta queda marcado con la propia huella y, si no, aunque sea complicado, es tan fácil como probar varias veces... es mejor un PIN que un patrón, aunque quizás, de nuevo, no sea lo más cómodo".

A pesar de todos estos consejos y, si llega el día en el nos roban el móvil lo importante es, a juicio del experto, "intentar encontrarlo cuanto antes". Si a pesar de todo lo roban, el experto recuerda que también sería conveniente activar previamente un PIN para apagar el dispositivo.

"Es una buena opción porque ganas tiempo y puedes llamarte... al menos, el ladrón no puede apagarlo tan fácilmente que es lo primero que hacen cuando roban un móvil".

Aquí también pueden venir bien algunas de las opciones dichas anteriormente ya que si tenemos activada la opción de 'Encontrar el Móvil' ahora llegaría el momento de utilizarla, ha dicho Nombela.

"Desde otro dispositivo, un reloj, bluetooth... pero hay que tener en cuenta que solo tiene alcance de unos 10 metros, así que no es muy buena si te das cuenta tarde".

Aún así y "si finalmente no hay manera de encontrarlo, lo importante es dar de baja la tarjeta SIM, se puede hacer en una tienda con el DNI (por la web si está cerrada) y después pedir un duplicado para otro móvil, cambiar contraseñas, fundamental, y, posteriormente, denunciar con el número IMEI para ayudar a bloquearlo".

Todo ello -ha finalizado- porque a veces "tiene más valor el contenido del móvil que el propio dispositivo. Es fácil comprar otro pero recuperar todo lo que hay dentro, no lo es. Es mejor prevenir".