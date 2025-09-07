El domingo 14 de septiembre toma posesión como nuevo párroco de Santa Teresita, Fermín Labarga

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo domingo 14 de septiembre, festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, tendrá lugar la toma de posesión de Fermín Labarga como nuevo párroco de la iglesia de Santa Teresita.

La celebración se desarrollará en la Eucaristía presidida por el Obispo de la diócesis, Santos Montoya, a las 10,30 horas en el templo parroquial de Santa Teresita.

En sus primeras palabras a la comunidad, el nuevo párroco ha expresado "su alegría y esperanza por esta nueva etapa pastoral, subrayando que la parroquia, sede de la Hermandad, está abierta siempre a la acogida de cofradías, fieles y todos los que se acercan a la fe".

La comunidad parroquial invita a todos los feligreses, cofrades, vecinos y cuantos deseen unirse a participar en esta Eucaristía, que marca el inicio del ministerio de Fermín Labarga al frente de la parroquia de Santa Teresita.

Este nuevo encargo pastoral se suma su continuidad como delegado diocesano de Cofradías, Hermandades y Peregrinaciones, tarea que ha ejercido de manera ininterrumpida durante más de 25 años, acompañando con fidelidad y dedicación a las hermandades de nuestra Diócesis, y promoviendo su vivencia cristiana desde la comunión eclesial y la tradición devocional.

CURRÍCULUM

Fermín Labarga García, natural de Logroño (1969), fue ordenado sacerdote en 1994. Es doctor en Teología por la Universidad de Navarra, donde actualmente ejerce como profesor en la Facultad de Teología, especializado en Liturgia y Teología Espiritual

A lo largo de su trayectoria ha combinado su labor académica con un intenso trabajo pastoral, siendo una figura muy valorada por su conocimiento de la espiritualidad cristiana, la historia de la Iglesia y la religiosidad popular, sobre los que ha publicado numerosos estudios y ofrecido conferencias en distintos foros

Actualmente forma parte del cabildo catedralicio como canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Calahorra, donde colabora activamente en la vida litúrgica de la diócesis.