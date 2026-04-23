Domínguez alerta de las "graves consecuencias" de no tener presupuestos generales: 253 millones menos

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha alertado hoy de las "graves consecuencias" de no tener Presupuestos Generales del Estado, asegurando que a La Rioja le suponen recibir 253 millones menos.

Domínguez ha respondido, en el pleno del Parlamento de hoy, a una pregunta del 'popular' Carlos Cuevas, quien ha criticado cómo "tras tres años sin Presupuestos Generales del Estado", el presidente Pedro Sánchez ha convertido "la prórroga en la norma".

"Sánchez incumple la Constitución española, no tiene la capacidad de presentarlos, no ya aprobarlos, pero tiene tiempo para recomendar películas en Tik Tok, cualquier día recomienda Torrente Presidente, que le representa, este presidente es un peligro", ha dicho Cuevas.

Domínguez ha recordado cómo en junio del año pasado se anunciaron unas "entregas a cuenta historicas", de 1.440 millones de euros para La Rioja ("después la delegada habló de 1.447", ha añadido).

Sin embargo, "como ha vuelto a incumplir con su obligación" el jefe del Ejecutivo central "estamos otra vez en una situación de infrafinanciación de servicios públicos".

"Cómo vamos a ayudar a nuestros agricultores, a nuestra economía, a nuestra cultura y nuestro turismo", se ha preguntado, "si vamos a recibir ese año 253 millones de euros menos que en años anteriores", lo que supone, a día de hoy, ya "51,12 millones", ha clamado.