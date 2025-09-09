Domínguez dice que se estudiará realizar "modificaciones" para la licitación de vuelos internacionales desde La Rioja

Dice que hay "solución técnica" que se presentará próximamente para la LR-115 en Arnedillo, cortada en ese tramo por el desprendimiento de marzo

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha afirmado que desde la Consejería de Política Local e Infraestructuras, junto a 'La Rioja 360', trabajan en realizar "modificaciones" para volver a publicar el contrato para la licitación de vuelos internacionales desde el aeropuerto riojano de Agoncillo, una vez que ha quedado desierto.

Hay que recordar que el pliego salió por 2,8 millones de euros para poder volar, inicialmente a Londres. No obstante, Domínguez, en la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha indicado que "mantenemos de potenciar esta infraestructura".

Ha reconocido que "el contexto regulatorio aeroportuario que se está viviendo en las últimas semanas en España, desde luego no ayuda a este tipo de proyectos o a este tipo de iniciativas, porque nos estamos poniendo en un escenario de alta incertidumbre en relación con el funcionamiento de los aeropuertos regionales en nuestro país".

A pesar de ello, ha insistido que "eso no significa que el Gobierno de La Rioja no quiera seguir adelante con este proyecto que consideramos muy ambicioso", porque además "el aeropuerto tiene un potencial muy importante para el crecimiento económico y para la mejora y la potenciación de nuestra economía y nuestra creación de empleo".

Dicho esto, ha añadido que "necesitamos la colaboración del Gobierno de España, con actuaciones como la reducción de las tasas por utilización del aeropuerto de Logroño-Agoncillo o ampliando los horarios y ampliando el personal que está destinado en él" y con ello "podemos hacer más atractiva para las empresas la utilización de este aeropuerto, y la generación de apertura de líneas a otros países de nuestro entorno".

SOLUCIÓN TÉCNICA EN ARNEDILLO

Por otra parte, preguntado por si hay novedades en LR-115, en la zona de Arnedillo, cortada desde el 25 de marzo de 2025, por un desprendimiento, que conllevó la construcción de un desvío provisional, ha indicado que "tras un intenso trabajo por parte de los técnicos para estudiar la mejor manera de poner en marcha de nuevo esta carretera, hay una solución técnica que será presentada en los próximos días".