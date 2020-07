Domínguez le dice a Andreu que el Parlamento "es el lugar donde los acuerdos son posibles" y "no conviene esconderse"

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del Partido Popular de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha subrayado que "el Parlamento es el lugar donde los acuerdos son posibles y donde está la voz de la sociedad riojana" y ha

trasladado a la presidenta, Concha Andreu, que "no conviene esconderse y no escuchar a los riojanos".

Del mismo modo, ha manifestado el agradecimiento al PSOE de La Rioja

"por sumarse al acuerdo en la Comisión parlamentaria, tal y como le emplazó el Partido Popular de La Rioja".

Domínguez ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que ha valorado "muy positivamente" el acuerdo alcanzado por los distintos grupos parlamentarios para aprobar el dictamen de la

Comisión de estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis del COVID-19 en nuestra Comunidad, que ha calificado como un "éxito porque se centra en los problemas reales de los riojanos".

"El Parlamento de La Rioja, como siempre ha defendido el Partido

Popular, es el lugar donde los acuerdos son posibles y donde se escucha la voz de toda la sociedad riojana. Gracias a esta Comisión, en la Cámara Regional hemos escuchado a médicos, profesionales de la enfermería, representantes de agricultores y ganaderos, empresarios o representantes sindicales", ha añadido.

El diputado autonómico del Partido Popular de La Rioja ha abogado por

reforzar diversos aspectos relacionados con la sanidad riojana, "como las

reservas de material de protección para profesionales y los servicios de Atención Primaria y Urgencias". Del mismo modo, ha incidido en la necesidad de mejorar la planificación ante rebrotes del Covid-19 que ya se están produciendo.

"Con tranquilidad sanitaria, con garantías de seguridad en el regreso a las aulas y con el refuerzo a las políticas sociales se ponen las bases para la reactivación económica".

"Se pueden llegar a muchos acuerdos, pero también hay que dejar claras

algunas cuestiones, como hizo el Partido Popular durante los trabajos de la Comisión. Así, no podemos compartir con el resto de grupos parlamentarios que sea el momento de subir los impuestos a los riojanos. Al contrario, es el de bajarlos a familias, empresas y autónomos. No podemos compartir los ataques a la libertad de educación, a los centros y a las familias. También creemos que la

colaboración público-privada en la gestión de los servicios públicos es un modelo de éxito que asegura la calidad", ha resaltado.

Domínguez ha recordado algunas de las propuestas planteadas por el Grupo Popular aprobadas por la Comisión, como las relativas a la

conciliación de la vida familiar y laboral, con políticas de apoyo claro a las familias, que se suman a otras medidas como la gratuidad de la educación y de los libros de texto.

"Con las medidas incorporadas por el Grupo Popular queremos mejorar la

gestión de los últimos meses, la transparencia, la participación, eliminando la improvisación y sustituyéndola por una mejor planificación que contemple ayudas para familias, trabajadores y autónomos", ha apuntado.

"Han sido meses de mucho sufrimiento colectivo en nuestra Comunidad,

muy duros para trabajadores, autónomos o empresarios. Esta crisis exige que los representantes políticos demos una respuesta a la altura de las

circunstancias. No es posible que los gobiernos vuelvan a fallar a la gente, no puede ser que los profesionales sanitarios no tengan material de protección o que vuelva a ocurrir lo que ha sucedido en las residencias de mayores. Debemos prepararnos por si vuelve lo peor y trabajar para lo mejor, reforzar la seguridad sanitaria, los servicios públicos y reactivar cuanto antes la economía regional que sustenta nuestra calidad de vida", ha finalizado.