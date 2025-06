Domínguez vuelve a reclamar al Gobierno de España que La Rioja reciba "la financiación justa que merece"

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha vuelto a reclamar hoy, día 26, al Gobierno de España que La Rioja reciba "la financiación justa que merece, adaptada a las nuevas necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas", y que el modelo "siga basado en los principios de igualdad y solidaridad".

Domínguez se ha mostrado preocupado por la "parálisis de la reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y de la actualización de las entregas a cuenta" en la apertura de unas jornadas sobre financiación autonómica organizadas por el Ejecutivo regional a través de la Dirección General de los Servicios Jurídicos, que se celebran hasta mañana viernes en la Escuela Riojana de Administración Pública (ERAP).

Domínguez ha subrayado "la dejación de responsabilidades del Ejecutivo de España y la situación de inestabilidad e incertidumbre del panorama político nacional", que "afectan directamente a la financiación autonómica y a la prestación día a día de los servicios públicos", ya que están provocando una merma de ingresos a regiones como La Rioja para competir en igualdad de condiciones con otras comunidades al introducir también la variable del déficit de infraestructuras de comunicación.

En concreto, se ha referido a las tensiones presupuestarias que están provocando la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado, por segundo ejercicio consecutivo, y la falta de actualización de las entregas a cuenta, lo que pone en peligro la prestación efectiva de los servicios públicos fundamentales, ya que el Ministerio de Hacienda no ha transferido aún a La Rioja, solo en anticipos comprometidos, 95 millones de euros que debería haber ingresado a estas alturas del mes de junio. Además, "La Rioja no está bien financiada y eso es algo que nos preocupa ya que no tenemos la más mínima noticia por parte del Ministerio de Hacienda de abordar la reforma del SFA a corto plazo".

Por último, ha recordado el informe del Colegio de Economistas que calcula que La Rioja perderá hasta 298 millones de euros en 2026, según la única propuesta planteada sobre condonación de deuda, que el Gobierno regional rechaza por injusta ya que perjudica los intereses de los riojanos frente a los ciudadanos de otras comunidades.

Por ello, ha incidido en que "necesitamos un sistema de financiación que asegure la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles", de forma que "el Gobierno de La Rioja se opondrá a que existan privilegios de financiación para otras comunidades autónomas".

PROGRAMA DE MAÑANA

Las jornadas continuarán mañana, a partir de las 9,30 horas, en la Escuela Riojana de Administración Pública (ERAP) con la ponencia 'La reforma del régimen de la financiación autonómica: la inviabilidad de regímenes singulares' del catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca (USAL), José María Lago. Esta sesión de trabajo se completará con una mesa redonda que bajo el título 'Problemas actuales y perspectivas de futuro de la financiación autonómica' estará moderada por el director general de los Servicios Jurídicos, Rafael Lorés, y en ella participarán el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alcalá, Alfonso García; el letrado del Tribunal Constitucional, Juan Ignacio Moreno, y la abogada del Estado en excedencia, Elisa de la Nuez.

La vigésima edición de la Jornadas de la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja, que cuentan con la colaboración del Colegio de Economistas de La Rioja y la editorial IUSTEL, buscan ofrecer una visión completa y exhaustiva sobre el sistema actual de financiación autonómica y su funcionamiento, así como sobre las reformas propuestas, su viabilidad dentro del marco legal vigente, los principios constitucionales y los fundamentos del Estado de derecho, y sus consecuencias prácticas para las Comunidades Autónomas de régimen común y, de forma específica, para La Rioja.