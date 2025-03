Donan más de 45.000 tebeos a la Biblioteca de La Rioja, algunos de finales del siglo XIX

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los coleccionistas de tebeos, Fernando Rodil y Julita Sanz, han dado a conocer la donación, de más de 45.000 ejemplares, a la Biblioteca de La Rioja, algunos que datan de finales del siglo XIX. Ha sido en el Día del Cómic, en el que la biblioteca riojana ha dado a conocer que va a contar con un espacio especifico destinado a este arte, situado en la zona de préstamos.

A la presentación de la donación, además de los propios donantes, han acudido el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el director de la Biblioteca de La Rioja, Josu Rodríguez. Éste último, ha señalado que "con ello continuamos con nuestra labor de reunir y conservar el patrimonio bibliográfico que sea de La Rioja o que tenga que ver con La Rioja", destacando que entre los títulos destacados hay autores riojanos como José Manuel Pajares o Angel Julio Gómez de Segura, que firmaba como 'Beamunt'.

Ha explicado que la donación se inició hace casi ocho meses, y desde finales de septiembre "la estamos tratando de inventariar con mucho esfuerzo y emoción por parte de Fernando (Rodil)".

Iturriaga, por su parte, ha destacado que la enorme colección "es una muestra de la historia del tebeo español, que abarca de finales del XIX hasta la actualidad, llevan aparejados más de 50 años de coleccionismo y de investigación".

El director general de Cultura ha apuntado que "hay gran diversidad de temas como fantasía, bélico, aventura, biografías, historias de humor, negro o ciencia ficción", siendo "ahora la labor importante de la Biblioteca la de organizar, la de mantener tanto en seguridad como en conservando, además de describir los diferentes ejemplares, y ponerla a disposición, principalmente, de los investigadores".

Rodil ha reconocido que la idea de la donación le surge "en el momento en el que fallece algún coleccionista importante y me pasaron la colección, por lo que me di cuenta que es una pena que, cuando yo lo deje, las colecciones se dispersen; de ahí que pensé en la Biblioteca". No en vano, el donante coordina "el que seguramente es el primer taller de lectura de tebeos".

Ha señalado que realmente la colección son "como 120 metros lineales de estantería con una altura de entre 30 y 40 centímetros", por lo que la labor ahora está siendo "inmensa, pero la estoy disfrutando porque ni me acordaba de muchas cosas de las que tenía".

Rodil ha indicado que "de momento hay cosas que me quedo pero va en la donación como una catalogación del tebeo español, porque yo tengo un número de cada colección, es decir unas 5.000, y sigue vivo, y el día que fallezca viene a la Biblioteca". A ello, ha unido ejemplares que está preparando para dos exposiciones, una de ellas sobre autores riojanos.

"Han sido 50 años de colección, de estudio, de análisis -que comenzaron cuando estudiaba en Valladolid-, pero también de satisfacción, y que me han servido para relajarme del trabajo demasiado absorbente que tenía e incluso como terapia", ha añadido.

Rodil ha lamentado que los jóvenes de ahora no leen "más que Manga" , hasta el punto que "el 70 por ciento de los préstamos que se hacen desde la biblioteca son 'Manga', así también como que de la colección del TBO le falta el número 2.448, que "espero aún poder comprar".