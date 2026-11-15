Dos acusados se enfrentan a penas de once años cada uno por falsificar billetes e intentar usarlos en Calahorra

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LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de La Rioja juzgará el próximo 25 de noviembre a dos acusados de un delito de falsificación de moneda que se enfrentan, cada uno, a penas de once años de prisión, y multa de 3.000 euros, por falsificar billetes e intentar usarlos en Calahorra.

Según relata el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados se pusieron de acuerdo para, con el objetivo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, poner en circulación en Calahorra (La Rioja) billetes no auténticos que, previamente, habían sido elaborados por ellos.

Una vez hechos, intentaron usarlos en una tienda de decoración y un supermercado, sin embargo, las trabajadoras se dieron cuenta del engaño y avisaron a la Policía Local. Además, intentaron pagar una deuda a un ganadero pero éste también se dio cuenta.

Agentes de la Policía Local de Calahorra procedieron a la búsqueda y localización del vehículo donde viajaban los acusados y, en él, encontraron, entre el asiento derecho y la consola central, cuatro billetes de cincuenta euros no auténticos.

También, tres tiras de hologramas para colocar en la parte delantera de los billetes; tres hologramas para colocar en la parte trasera; dos trozos de papel soporte sin el holograma adherido; dos

rollos de adhesivo; y unas tijeras. Se trata de "material todo él idóneo para la creación y alteración de billetes".

En una inspección más profunda por agentes de la Guardia Civil, éstos hallaron en el coche, semiocultos en un habitáculo de la zona del techo solar, dos sobres blancos conteniendo billetes falsos.

En concreto, 34 billetes de cincuenta euros, tres de veinte euros y cinco billetes de diez euros, con un hipotético valor de conjunto de 1.810 euros, además de tiras holográficas y elementos de seguridad seccionados relacionados con la manipulación y elaboración de moneda falsa.