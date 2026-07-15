Dos heridos tras la colisión entre un camión de reparto de gasoil y un coche en la N-232, en Agoncillo

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este mediodía tras la colisión entre un camión de reparto de gasoil y un coche en la N-232, en Agoncillo (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 12,45 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y la Empresa de Mantenimiento de la Nacional, alertando a su vez a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño y Guardia Civil.

Finalmente, los dos heridos han sido trasladados al hospital San Pedro de Logroño.