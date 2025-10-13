Dos hombres detenidos por mantener en Pérez Galdós una pelea con arma blanca, resultando herido uno de ellos

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por mantener, a las 15,00 horas, en la calle Pérez Galdós de Logroño una pelea con arma blanca, resultando herido uno de ellos, según ha informado la Jefatura Superior.

La discusión se ha producido entre dos hombres de unos cuarenta años, en la que han blandido un arma blanca, hiriendo a uno de ellos, cuya vida no corre peligro.

La rápida respuesta policial ha permitido la inmediata detención de las dos personas. Desde la Policía han señalado que los hechos está aún bajo investigación.