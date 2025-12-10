Dos jóvenes de 12 y 17 años y una mujer de 47, heridos en accidente de tráfico en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes de 12 y 17 años y una mujer de 47 años resultaron heridos en accidente de tráfico, a última hora del martes, al colisionar dos vehículos por alcance en la confluencia de la calle Eibar con Portillejo, en Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

Desde este Centro de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los Recursos de Emergencia del Servicio Riojano de Salud.

No fue el único suceso de la noche de ayer, ya que otro joven, en este caso de 22 años, resultó herido al ser atropellado por un turismo en Avenida de Madrid, cerca de la estación de servicio Las Gaunas de Logroño.